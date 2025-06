Reality-Star setzt deutliches Zeichen – „Gibt es so nicht auf Mallorca“

Sonne, Sommer, Strand: Wer auf Mallorca Urlaub macht, der kann sich auf genau diese Dinge freuen. Die Sonneninsel ist darüber hinaus aber auch für die malerischen Buchten bekannt. Und wie könnte man diese besser erkunden als mit einem Boot?

Das dachte sich auch Reality-Star Nina Kristin, die mit einer neuen Idee daherkommt. Die 43-Jährige bietet eine Bootstour an, die es so noch nicht auf der Insel gibt. Im Interview mit unserer Redaktion verrät sie, was das Besondere daran ist und wie sie auf diesen Einfall kam.

Mallorca: Bootstour der Extraklasse

Wir treffen Nina Kristin an einem sonnigen Vormittag am Hafen von Porto Pi. Schon aus der Ferne sehen wir ihre Yacht namens „Covergirl“: Das pinke Dach und die große Aufschrift sind unverkennbar. Nach einer freundlichen Begrüßung stechen wir dann auch schon in See. Etwas, was die 43-Jährige schon aus Kindheitstagen kennt, wie sie uns erzählt.

„Ich bin schon immer ein Kind der See gewesen und habe seit 20 Jahren meinen Bootsführerschein. Meine Eltern hatten früher auch ein Boot und ich bin damit aufgewachsen“, so Nina Kristin. Seit Neustem möchte sie Urlauberinnen an ihrer Leidenschaft teilhaben lassen und bietet eine Bootstour der Extraklasse an. Doch wie kam sie auf die Idee, die Pforten ihrer „Selfie Yacht“ zu öffnen?

Mallorca: Reality-Star möchte Safe Space kreieren

„Ich wollte mir selbst den perfekten Traumjob kreieren und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Mädels den ganzen Tag auf See zu sein und Spaß zu haben. Mein Angebot gibt es so nicht auf Mallorca. Man kann auch für einen halben oder ganzen Tag eine Yacht chartern, aber das kostet dann mindestens 1.000 Euro. Bei mir können die Mädels für 99 Euro zwei Stunden mitfahren und können Fotos machen“, erzählt uns der Reality-Star.

Darüber hinaus hat Nina Kristin es sich aber auch zur Aufgabe gemacht, einen Safe Space für junge Frauen zu erschaffen, wie sie erklärt: „Die Mädels sind natürlich begeistert. Die fühlen sich wohl und sicher. Die wollen unbedingt tolle Yacht-Selfies haben und lassen sich dafür meistens auf reiche Männer ein, die eine haben und fahren mit denen raus. Mir ist das auch mal passiert. Wenn man erstmal mit einem fremden Mann auf See ist, dann kommt man nicht mehr weg. Keiner hört einen schreien und es ist einfach viel zu gefährlich.“