Formel 1: Hülkenberg-Kollege verrät es! Schon in Silverstone ist es so weit

Sauber befindet sich im Aufwind – und will seinen Höhenflug in der Formel 1 unbedingt fortsetzten. Zuletzt rasten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto beide in die Punkte. Ein Erfolg, an den man in Silverstone nur allzu gerne anknüpfen würde.

Und dafür rüstet das künftige Audi-Team nochmal richtig auf. Wie Hülkenberg-Kollege Bortoleto jetzt nämlich verriet, bring der Formel-1-Rennstall weitere Updates mit nach Großbritannien. Springt man damit noch weiter nach vorne?

Formel 1: Neue Teile in Silverstone

Glanzlos war das Team in die letzte Saison der Sauber-Ära gestartet. Zwar holte Nico Hülkenberg beim Auftakt in Australien als Siebter sechs Punkte – danach folgten allerdings sieben Nullnummern am Stück. Erst in Spanien meldete sich der Rennstall abermals in Person von Hülkenberg zurück. Mit einem sensationellen fünften Platz holte er weitere zehn Zähler. Seither ist er in den Top-10 Dauergast.

In Österreich gesellte sich dann auch Bortoleto erstmals dazu. Sein achter Platz bescherten ihm die ersten Punkte in seiner noch jungen Formel-1-Karriere (hier mehr zu einem weiteren aufstrebenden Talent lesen). „Das war ein unglaubliches Gefühl – und ein wichtiger Moment für mich und das Team“, sagte er anschließend.

Und der Brasilianer hat Blut geleckt! „Aber das ist erst der Anfang. In Silverstone wollen wir dranbleiben“, kündigte er schon an und ließ anschließend die Katze aus dem Sack: „Wir bringen neue Teile mit – es geht um kleine, aber entscheidende Schritte.“

Großer Sprung möglich

Die Hoffnungen auf erneut doppelte Punkte sind entsprechend groß – auch, weil Sauber in der Konstrukteurswertung ordentlich Boden gut gemacht hat. Mit jetzt 26 Punkten liegt man zwar nur auf Platz neun. Allerdings sind Aston Martin (28), Haas (29) und die Racing Bulls (36) allesamt in Schlagdistanz.

Zumal der aktuelle Trend klar für Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto spricht. Sollten die Silverstone-Upgrades also anschlagen, scheint die nächste Formel-1-Sensation der giftgrünen Autos nur eine Frage der Zeit zu sein.