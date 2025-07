Mehr Gehalt schon nach einem Jahr: So viel kannst du auf jeden Fall verlangen

Du bist ein Jahr im neuen Job. Die Probezeit hast du locker überstanden, du bist gut angekommen und im Team integriert. Doch dein Gehalt ist noch auf Einstiegsniveau und das willst du verändern. Wie viel kannst du als Plus verlangen?

Die Job-Portale Kununu und Indeed geben Tipps für die Gehaltsverhandlung. Grundsätzlich gelte für Berufseinsteiger eigentlich die Faustregel, erst mal zwei Jahre die Füße stillzuhalten, schreibt Kununu. Wenn du aber schon mehr Erfahrung mitbringst und unzufrieden bist mit deinem Einkommen, zum Beispiel weil neue Aufgaben dazukamen, kannst du auch schon nach einem Jahr bei deinem Chef anklopfen.

Was ist realistisch beim Lohnplus?

Als realistische Größe gibt Kununu eine Gehaltserhöhung von 3 bis 8 Prozent an. Mehr seien nur drin, wenn man in eine Position mit mehr Verantwortung im Unternehmen gewechselt ist. Das Job-Portal Indeed bewegt sich in ähnlicher Größenordnung, allerdings leicht höher.

Gehalt: Es braucht Fingerspitzengefühl in der Lohnverhandlung

Laut Indeed sind 5 bis 10 Prozent mehr Gehalt in vielen Branchen durchaus realistisch. Entscheidend sei, wie dein aktuelles Einkommen im Verhältnis zum Durchschnittsgehalt in der Brache liegt. Bei einem Jobwechsel oder einer internen Beförderungen seien auch größere Sprünge möglich.

Indeed rät aber dazu, Fingerspitzengefühl zu zeigen, wenn es parallel um einen Wechsel von einem befristeten zu einem unbefristeten Vertrag geht. Du solltest also nicht zu hoch pokern! Auch sollte man vorsichtig sein, wenn das Unternehmen momentan in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase steckt.

Wichtige Tipps und Hinweise, die dir Orientierung geben und Mut machen können für das nächste Gehaltsgespräch mit deinem Vorgesetzten.