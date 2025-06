Urlaub: Touristen werden in die Falle gelockt – so schützt du dich

Für viele bedeutet ein perfekter Urlaub, tagsüber zu entspannen und abends gut zu essen. Doch Restaurantsuche ist oft schwierig, da touristische Lokale häufig teure, minderwertige Speisen anbieten.

Restaurants mit aufdringlicher Werbung und Kellnern, die Passanten ansprechen, sollten kritisch betrachtet werden. Authentische Lokale werben selten aggressiv, wie die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtet.

Tipps für gutes Essen im Urlaub

Auch die Speisekarte kann Hinweise liefern. Menüs mit vielen Sprachen, Speisekarten mit Bildern oder ein riesiges Angebot deuten auf niedrige Qualität hin. Gleiches gilt für Plastikmodelle von Gerichten, außer in asiatischen Ländern. Touristische Restaurants konzentrieren sich oft mehr auf Masse als auf Qualität.

+++ Urlaub in Griechenland: Paar will nach Kreta – es beginnt ein 32-stündiger Albtraum +++

Die Lage ist ebenfalls wichtig. Lokale in der Nähe von Sehenswürdigkeiten oder ähnliche Restaurants in einer Straße sollten gemieden werden. In Südeuropa empfiehlt es sich, während der Siesta geschlossene Restaurants zu suchen. Abseits typischer Touristen-Hotspots lassen sich oft authentischere Kulinarik-Erlebnisse machen.

Die anderen Gäste verraten ebenfalls, ob ein Restaurant vertrauenswürdig ist. Lokale mit vielen Einheimischen sind oft besser. „Die besten Tipps erhältst du oft von den Menschen, die in dem Urlaubsland, in dem du dich aufhältst, leben.“ Bewertungen auf Plattformen wie TripAdvisor können ebenfalls hilfreich sein.

+++ Platzregeln werden für Camping-Urlauber zum Problem: „Habe es übertrieben“ +++

Reisen in der Nebensaison können helfen

Ein letzter Tipp: Vermeide die Hauptreisezeit. „Indem du abseits der ausgetretenen Pfade reist, die Nebensaison nutzt und dich von lokalen Tipps inspirieren lässt, erlebst du einen authentischen Urlaub ganz nach deinem Geschmack“ empfiehlt „Ferienknaller“.

Reisen in der Nebensaison helfen nicht nur, Touristenfallen zu vermeiden, sondern ermöglichen auch entspanntere Urlaubserlebnisse, rät die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.