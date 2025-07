Nächster FIA-Knall! Auch die Formel-1-Stars spitzen die Ohren

Die Kandidatur um das höchste Amt der FIA spitzt sich zu! Im Dezember wählt der Motorsport-Weltverband seinen Präsidenten. Eine Entscheidung, die auch für die Formel 1 von elementarer Bedeutung ist.

Zuletzt sah es so aus, als würde der aktuelle Präsident Mohammed Ben Sulayem ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl antreten. Doch kurz vor dem Formel-1-Rennen in Silverstone sorgt der ehemalige FIA-Mitarbeiter Tim Mayer für einen Knall. Auch er will kandidieren!

Formel 1: Gegner für Ben Sulayem

Das Verhältnis von Ben Sulayem zu den Fahrern der Königsklasse hatte in den letzten Wochen und Monaten etwas gefröstelt (hier mehr dazu erfahren). Entsprechend freudig nahm man im Fahrerlager zu Kenntnis, dass zunächst Carlos Sainz Sr. (der Vater von F1-Pilot Carlos Sainz) für den Posten kandidieren wollte. Doch noch vor offizieller Kandidatur zog sich der Spanier wieder zurück. Der Weg zur widerstandslosen Wiederwahl Ben Sulayems schien frei.

Doch in Silverstone tritt jetzt Mayer auf den Plan. Laut „BBC“ werde er in Kürze seine Kandidatur offiziell machen. Kennern ist der US-Amerikaner als ehemaliger vorsitzender Steward der Formel 1 bekannt – bis er sich mit Ben Sulayem überwarf und von seinen Ämtern entbunden wurde.

Gegenwind für den Präsidenten

Ob seine Kandidatur ein Rache-Akt ist? Das bleibt offen. Fakt ist jedoch, dass Mayer die von Ben Sulayem geführte FIA nach seinem Rauswurf scharf kritisiert hatte. Dem Weltverband würden die Leute ausgehen, um die Jobs zu erledigen, sagte er damals nach einer großen Rauswurf-Welle.

Laut der „BBC“ habe Mayer ein Team aus Kandidaten zusammen, die bei einer möglichen Wahl Positionen übernehmen würden. Das ist Voraussetzung, um bei der Wahl das Präsidentenamt antreten zu können.

Sollte Mayer von der FIA tatsächlich für die Wahl zugelassen werden, würde diese aufgrund seiner Vergangenheit mit Ben Sulayem ordentlich an Brisanz gewinnen. Und auch in der Formel 1 (hier bekommst du alle News aus der Königsklasse) würde man genau schauen, ob der ehemalige Steward den ungeliebten Präsidenten tatsächlich stürzen kann.