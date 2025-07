Formel-1-Comeback? Mick Schumacher sorgt selbst für Aufregung

Kommt es wirklich noch zur ersehnten Rückkehr von Mick Schumacher in die Formel 1?

Schumacher verhandelt derzeit mit Cadillac über eine Rückkehr in die Formel 1 im Jahr 2026. Seit seinem Abschied aus der Formel 1 nach der Saison 2022 sucht der ehemalige Haas-Pilot nach einer neuen Chance in der Königsklasse und ist dafür auch in Gesprächen mit neuen Teams.

Formel 1: Gespräche mit Cadillac laufen

Am Wochenende nahm Schumacher an den 6 Stunden von São Paulo im Rahmen der WEC teil. Er verriet im Gespräch mit Motorsport.com Brasil: „Ja, es laufen Gespräche. Die Kommunikation ist sehr positiv. Es ist ein großartiges Projekt […], und es ist eine tolle Position, in der ich mich befinde.“

+++ Formel 1 bereitet sich auf Erdbeben vor – jetzt kommt auch Mick Schumacher ins Spiel +++

Seit Cadillacs Ankündigung, 2026 einzusteigen, wird spekuliert, wer für das neue Team fahren könnte. Mick Schumacher gilt als ein heißer Kandidat. Grame Lowdon, Teamchef von Cadillac, bestätigte ebenfalls die laufenden Gespräche mit dem Deutschen (hier mehr). Doch die Konkurrenz um die begehrten Plätze ist groß.

Schumacher hat starke Konkurrenz

Neben „Schumi Junior“ stehen auch Fahrer wie Valtteri Bottas und Sergio Perez im Gespräch. Der Brasilianer Felipe Drugovich sieht ebenfalls Chancen und pflegt bereits eine Beziehung zu Cadillac durch seine Rennen im Endurance-Bereich. Dennoch räumt er ein, dass der Weg in die Rennserie voller Hindernisse bleibt.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Mick Schumacher bleibt optimistisch, bald in die Königsklasse zurückzukehren. Sein Engagement und die laufenden Verhandlungen mit Cadillac könnten ihn wieder auf einen festen Platz im Grid bringen und ihm eine neue Chance in der Königsklasse des Motorsports bieten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.