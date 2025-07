Ungewohnter Anblick in der Formel 1! Rennstall lässt Katze vor Silverstone-GP aus dem Sack

Spezial-Lackierungen bekommen in der Formel 1 einen immer größeren Stellenwert. Die Teams toben sich mit diesen zu besonderen Events aus. Oftmals kreieren sie Meisterwerke, die die Fans deutlich lieber mögen, als die Standard-Lackierungen.

In Silverstone versuchen die Racing Bulls ihr Glück. Das Schwesterteam von Red Bull (hier mehr zum Rennstall lesen)präsentiert für den Großen Preis von Großbritannien einen wahrlich ungewohnten Anblick. Bei den Fans kommt dieser allerdings schon sehr gut an.

Formel 1: Racing Bulls in neuem Gewand

Der neue Look wurde in Kooperation mit Sponsor „Hugo“ und dem nigerianischen Künstler Slawn kreiert und unter der Woche in der englischen Hauptstadt London präsentiert. Besonders auffällig ist der Graffiti-Look auf dem sonst weißen Untergrund – eines der Markenzeichen von Slawn.

Allerdings findet sich sein Design nicht nur auf dem Auto wieder, sondern wird auch auf die Rennanzüge und anderen Merchandise des Rennstalls gedruckt – man will ja schließlich stimmig aussehen! Ein Hingucker wird das Team beim Formel-1-Rennen in Silverstone auf jeden Fall sein.

Fans voller Freude

Bei den Fans kommt die Sonderlackierung offenbar sehr gut an. Die positiven Kommentare überschlagen sich auf „X“ nur so. „Verdammt. Diese Lackierung sieht so gut aus. Guter Job von allen“, schreibt einer beispielsweise – und ist damit keinesfalls allein.

„Das ist eine Lackierung für die Ewigkeit“, „Das sieht mega aus“, oder „Wow, der Künstler hat gekocht, was für ein Meisterwerk und in meinen Top-3-Lackierungen des Jahres“, lauten weitere der Kommentare. Es wirkt fast so, als habe man den Nerv der Mehrheit getroffen.

Formel 1: Großes Lob

Und auch von Teamchef Peter Bayer gibt es noch ein großes Lob: „Slawns Arbeit unterscheidet sich von allem, was wir bisher in der Formel 1 gesehen haben, und genau deshalb hat sich diese Zusammenarbeit auch richtig angefühlt.“ Dann kann ja beim Rennen auf dem Traditionskurs nichts mehr schiefgehen.