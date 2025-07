Formel 1: Ex-Star verkündet es selbst – folgt jetzt das große Comeback?

Für Sergio Perez endete das Kapitel Formel 1 im vergangenen Winter schmerzhaft. Nach zahlreichen schwachen Auftritten ersetzte ihn Red Bull durch den jungen Liam Lawson – der mittlerweile selbst nicht mehr im Red-Bull-Cockpit sitzt.

Seither halten sich Gerüchte, nach denen Sergio Perez im kommenden Jahr wieder in die Formel 1 zurückkehren könnte. Insbesondere bei Cadillac soll der Mexikaner hoch im Kurs stehen. Jetzt hat er verraten, dass er tatsächlich über ein Comeback nachdenkt – aber nur, wenn alles passt.

Formel 1-Comeback nur zu bestimmten Bedingungen

Im Podcast „Desde el Paddock“ spricht Pérez jetzt offen über seine Zukunft. „Ja, es ist wahr, ich will zurückkehren. Aber nur, wenn das Projekt stimmt“, bestätigt er dort. Allerdings macht er auch deutlich, dass sein Comeback nicht um jeden Preis passieren werde.

Pérez betont, keinesfalls vorzuhaben, als Ersatzfahrer bei einem Team anzuheuern. Er will eine Zusicherung, dass er im Cockpit sitzen darf. „Ganz sicher bin ich nicht daran interessiert, als dritter Fahrer mit der Formel 1 um die Welt zu tingeln und auf eine Gelegenheit zu lauern“, stellt der ehemalige Teamkollege von Max Verstappen klar.

Neue Wege in der Formel-1-Karriere

Er sei für seine lange Karriere in der Königsklasse des Motorsports sehr dankbar. Warum also nochmal zurückkehren und Gefahr laufen, das eigene Vermächtnis einzureißen? „Ich möchte auch deshalb zurückkommen, weil ich davon überzeugt bin, dass ich noch etwas beitragen kann“, erklärt er seine Motivation.

Diese könnte ihn eventuell zu Cadillac führen. Dort soll er gemeinsam mit Valtteri Bottas hoch im Kurs stehen. Während Bottas zuletzt mit einem Videoclip für Aufsehen sorgte (hier mehr dazu erfahren) hält sich Perez noch bedeckt.

„Die Dinge laufen gut, mit der Zeit wird das Bild etwas klarer werden. Und dann werde ich entscheiden, was ich mache“, sagt er lediglich. Doch sein gesamter Auftritt verrät recht deutlich: Er will zurück in die Formel 1, er will es allen nochmal beweisen. Ob er die dazu passende Chance bekommt, dürfte sich in geraumer Zukunft zeigen.