Großer Schritt in Richtung Formel 1? Erfolg könnte Juwel nach ganz oben katapultieren

In der Formel 1 dominierten in Österreich zwei Themen die Schlagzeilen: der Unfall zwischen Kimi Antonelli sowie die Dominanz der McLaren. Doch auch eine Rennserie tiefer gab es an diesem Wochenende jede Menge Action.

Denn auch die Formel 2 war als Begleitevent wieder am Start. Besonders interessant: Die Österreich-Gewinner des letzten Jahres schafften letztlich beide den Sprung in die Formel 1. Für zwei junge Fahrer könnte das Wochenende also der Startschuss zu Großem gewesen sein.

Formel 1: Österreich-Sieger machen Karriere

Was in der Königsklasse noch ein besonderes Event ist, ist in der Formel 2 gang und gäbe. Weil es hier an jedem Rennwochenende Sprint- und Hauptrennen gibt, kann es an einem Wochenende zwei verschiedene Sieger geben. Im letzten Jahr gewannen auf dem Kurs in Spielberg ein gewisser Oliver Bearman (Sprint) sowie Gabriel Bortoleto (Hauptrennen).

Bekanntermaßen sind beide mittlerweile bei den ganz Großen angekommen. Bearman schaffte es zu einem Posten bei Haas, während Bortoleto die Formel 2 gewann und seither für Sauber in der Formel 1 fährt. Ironischerweise lieferte der Brasilianer ein Jahr nach seinem F2-Triumph an gleicher Stelle seine bis dato beste Sauber-Leistung ab und holte mit Platz 8 seine ersten Punkte. Die Strecke scheint ihm zu liegen.

Zwei Juwelen träumen

Wer also schaffte es 2025, an diesem offenbar verheißungsvollen Ort zu triumphieren? Im Sprintrennen setzte sich Red Bull-Junior Pepe Marti im Campos-Wagen durch. In der Gesamtwertung liegt er damit weiterhin auf Platz 6 – direkt hinter seinem RB-Partner und Wunderkind Arvid Lindblad (hier mehr zu ihm lesen). Marti darf zwar träumen, aber dass er es schon nächste Saison nach oben schafft, ist aktuell unwahrscheinlich.

Deutlich größer stehen die Chancen auf einen Platz in der Formel 1 dagegen für den Gewinner des Hauptrennens, Richard Verschoor. Der Niederländer glänzte mit einer blitzsauberen Leistung und fuhr bereits seinen zweiten Sieg ein. Damit eroberte er sich auch die Gesamtführung zurück. Konkurrent Alex Dunne erlebte ein Wochenende zum Vergessen. Mit dem F2-Titel in der Tasche könnte Verschoor im nächsten Jahr vielleicht sogar wirklich den Sprung nach ganz oben schaffen.

Doch für alle gilt jetzt erst einmal der Fokus auf Silverstone. Dort steigen auch in der Formel 2 die nächsten Rennen. Kurios: 2024 gewannen hier Kimi Antonelli und Isack Hadjar – auch sie sitzen heute beide in einem Formel-1-Auto.