Formel 1: Es wird konkreter! Kommt es jetzt zur Hammer-Rückkehr?

Nach dem Ende der Weltmeisterschaft 2024 war Schluss für ihn in der Formel 1. Sergio Perez wurde von Red Bull abserviert. Neben Max Verstappen konnte er nicht überzeugen: Während der Niederländer die WM gewann, landete Perez nur auf Platz acht der Fahrerwertung.

Für Red Bull war das schlicht nicht genug. Perez musste seine Koffer packen und ist seither nicht mehr Teil der Formel 1. Doch jetzt sorgt sein ehemaliger Teamchef mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen: Er prophezeit eine Rückkehr des 35-Jährigen auf die Rennstrecke.

Formel 1: Wechselt Pérez zu diesem Team?

Sergio Perez hat eine bewegte Formel-1-Karriere hinter sich. 2011 startete der Mexikaner aus Guadalajara bei Sauber in die Formel 1. In den folgenden zehn Jahren fuhr er meist im Mittelfeld der Fahrerwertung. 2020 gelang ihm dann sein großer Durchbruch: Mit Racing Point gewann er beim Großen Preis von Sakhir sein erstes Formel-1-Rennen. Das öffnete ihm die Tür zu Red Bull, wo er ab 2021 an der Seite von Max Verstappen fuhr.

Nun ist Perez aktuell ohne Cockpit, doch sein Wunsch, in die Formel 1 zurückzukehren, gilt als offenes Geheimnis. Schon länger halten sich Gerüchte, dass er möglicherweise zum neuen Team von Cadillac wechseln könnte. Geht es nach Otmar Szafnauer, seinem ehemaligen Teamchef bei Force India, bringt Perez die nötigen Qualitäten mit, um in der Formel 1 erfolgreich zu bleiben.

Ehemaliger Teamchef spricht sich für Pérez aus

Szafnauer äußerte sich gegenüber „Formula.Hu“ zu seinem früheren Schützling: „Er ist gut genug. Als er für mich fuhr, hatte er den Kampfgeist und alles, was man an Fertigkeiten und Qualitäten braucht. Ich denke, das hatte er auch zum Start seiner Red Bull Racing-Zeit.“

„Gegen Ende hat er den Fokus vielleicht etwas verloren, aber man darf nicht vergessen, dass er sich an der Seite von Max Verstappen behaupten musste“, so Szafnauer. Wie schwierig es neben Verstappen ist, haben jetzt auch die Nachfolger von Perez in diesem Jahr bewiesen.

„Er ist ein großartiger Rennfahrer, macht wenig Fehler und kann seine Reifen sehr gut schonen. Ich denke, für einen Fahrer wie Chico wäre es auch überhaupt nicht schwierig, zurückzukehren“, ist sich der ehemalige Teamchef sicher. Ob man Perez tatsächlich 2026 wiedersehen wird, ist noch offen.