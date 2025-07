Carmen Geiss teilt erschreckendes Video – „Was für ein Albtraum“

Ein kurzer Clip sorgt aktuell für Gesprächsstoff unter den Fans der Geissens und zeigt eindrücklich, wie schnell ein scheinbar idyllischer Sommerabend im Chaos enden kann. Auf Instagram teilt Carmen Geiss ein Video, das sie offenbar emotional sehr berührt hat.

Es sind erschreckende Szenen, die an der Côte d’Azur aufgenommen wurden. Was genau passiert ist, klärt sie auf ihrem Instagram-Account auf.

Carmen Geiss zeigt sich bestürzt

Carmen Geiss hat auf Instagram ein Video geteilt, das sie sichtlich mitnimmt. Dort zu sehen ist ein Boot, das mitten im Hafen von Saint-Tropez lichterloh in Flammen steht. „Oh mein Gott… Das ist gestern hier in Saint-Tropez passiert. Es ist so eine schreckliche Zeit für Bootseigner im Moment“, schreibt Carmen sichtlich betroffen zu dem Clip.

Es scheint nicht der erste derartige Vorfall zu sein. Umso erleichterter zeigt sie sich darüber, dass die eigene Yacht, die Indigo Star, derzeit weit entfernt im Hafen von Dubai liegt: „Ehrlich gesagt, bin ich froh, dass unsere Indigo Star in Dubai ist.“ Mitgefühl zeigt sie dennoch.

Fans zeigen gemischte Reaktionen

„Meine Gedanken sind bei den Leuten, denen diese Yacht tatsächlich gehört. Was für ein Albtraum… Der Urlaub ist ruiniert, der ganze Stress und die Sorgen. Es ist einfach furchtbar, wenn so etwas passiert“, schreibt Carmen weiter.

In der Kommentarspalte tauschen sich Fans und Follower aus. Einige zeigen sich schockiert über das Feuer, andere weisen darauf hin, dass solche Vorfälle unabhängig vom Geldbeutel tragisch seien. „Mensch ist Mensch“, heißt es in einem Kommentar. Doch es gibt auch kritische Stimmen. „Das sind Sorgen auf sehr hohem Niveau“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer ergänzt: „Nur ein Symbol von zu viel Geld, das da niederbrennt.“

Für Carmen und Robert Geiss ist es nicht die erste Belastungsprobe in diesem Sommer. Erst vor wenigen Wochen wurde in ihre Villa eingebrochen, mit Folgen, die sogar einen Krankenhausaufenthalt nötig machten. Umso mehr scheint Carmen Geiss das aktuelle Video aufzuwühlen.