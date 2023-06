Carmen Geiss schickt Grüße aus New York – Fans sind entsetzt: „So traurig“

Während die Fans von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ sehnsüchtig auf neue Folgen der RTL2-Serie warten, machen sich Carmen und Robert Geiss in New York eine schöne Zeit (hier mehr dazu).

Wenn sie nicht gerade von TV-Kameras begleitet werden, halten sie ihre Fans via Instagram auf dem Laufenden und versorgen sie mit Einblicken aus ihrem Privatleben. Jetzt schickte Carmen Geiss digitale Grüße aus dem Big Apple an ihre Fans. Wirklich begeistert klingen die darüber allerdings nicht.

Carmen Geiss sorgt mit Instagram-Foto für Wirbel

Robert und Carmen Geiss haben schon früh verstanden, wie man viel Geld machen kann. Ihr Vermögen bessern sie neben ihren TV-Auftritten und Instagram-Werbungen auch mit ihrer eigenen Modemarke auf und haben sich dafür selbst als Models verpflichtet.

Ob in der Show oder auf einem ihrer Social-Media-Kanäle, die Geissens wissen, wie sie die Werbetrommel rühren müssen. So verwundert es auch nicht, dass Carmen Geiss mit den Worten „Das ist heute mein Outfit für New York“, am Samstag (3. Juni) eine neue Kollektion bewirbt. Auf die Klamotten können einige ihrer Follower allerdings gar nicht achten, so abgelenkt sind sie von ihrem Gesicht.

Fans sind in Sorge

Früher trat Carmen Geiss noch als Model auf dem Laufsteg auf, heute modelt sie vorzugsweise für ihr eigenes Instagram-Profil.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei ihrer Mimik sehen ihre Fans allerdings schwarz. Denn obwohl sie in großen Tönen von ihren eigenen Produkten schwärmt, zeigt ihr Gesicht etwas ganz anderes.

Hier einige der entsetzten Nachrichten unter dem Beitrag:

„Wo ist das Lächeln hin, es ist so traurig.“

„Wenn die Hose der Burner ist, warum schaust du dann, als wenn du jeden gerne töten würdest? Total genervt und angepisst?

„Warum schaust du immer so ernst?“

Wenn die Klamotte auch vielen gefällt, Carmens‘ Gesichtsausdruck bereitet einigen ihrer Fans Sorgen. Kleiner Trost: Dass sie das Lächeln nicht verlernt hat, zeigt ein Foto vom Vortag; bei dem sie an der Seite von Ehemann Robert posiert.