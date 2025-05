Oberhausen: Vor Roland-Kaiser-Konzert geht die Nachricht um – Fans bekommen Schnappatmung

Die Vorfreude auf die Konzerte von Roland Kaiser in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen steigt. Seit Ende April ist der Schlagerstar aus Berlin auf großer Arena-Tour.

Zehntausende jubelten ihr Idol seit dem Tourauftakt in Bremen schon zu. Ende Mai kommt Roland Kaiser dann nach Oberhausen. Kurz vor dem Konzert überrascht die Rudolf Weber-Arena die Fans des Schlagersängers mit einer großen Neuigkeit.

Arena Oberhausen mit Roland-Kaiser-Überraschung

Roland-Kaiser-Fans aufgepasst! Wer sich noch kein Ticket für eines der beiden Konzerte des 72-Jährigen am 22. und 23. Mai gesichert hat, hat jetzt die einmalige Gelegenheit, dabei zu sein. Denn die Rudolf Weber-Arena verlost ganz besondere Tickets für den ersten der beiden Auftritte des Schlagerstars.

Darin inbegriffen sind nicht nur zwei Konzertkarten, sondern auch eine Übernachtung im Hotel mit Frühstück ganz in der Nähe vom Centro Oberhausen. Wer dabei sein will, muss den entsprechenden Beitrag bei Facebook oder Instagram liken, der Seite der Arena Oberhausen folgen und eine gewünschte Begleitung verlinken. Wer den Beitrag in seiner Story teilt, bekomme sogar noch eine Extrachance beim Gewinnspiel, das am 19. Mai (12 Uhr) endet.

Roland-Kaiser-Fans kippen vom Stuhl

Fans des Schlagersängers stürzen sich auf das Gewinnspiel. Innerhalb kurzer Zeit haben bereits hunderte ihre Chance ergriffen. „Oh wie toll – meine Oma würde sich wahnsinnig freuen und dann könnten wir uns ein schönes Oma-Enkelin-Wochenende machen – sie liebt Roland Kaiser und hat ihn noch nie live gesehen und das wäre ein perfektes Vorabgeschenk zum 80. Geburtstag im Juni“, schreibt ein Fan bei Instagram.

Auch andere Fans sehnen sich nach der Chance, ihr Idol ein Mal live zu sehen: „Die Musik ist wirklich klasse und die Stimmung bei den Konzerten soll ja unvergleichlich sei.“ Dann heißt es also ab jetzt: Daumen drücken!