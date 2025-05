Blitzer-Panne auf A40 in Essen – Stadt gibt Messfehler zu: „Frechheit“

Die neue Blitzer-Anlage an der A40 zwischen Essen-Zentrum und -Frohnhausen sorgt für Ärger. Wegen zu hoher Stickstoffbelastung im Bereich der Kruppstraße in Holsterhausen wurde in beide Fahrtrichtungen ein Tempolimit von 60 km/h eingeführt. Damit sich Autofahrer daran halten, hat die Stadt Essen im Februar einen Blitzer in Höhe der A40-Ausfahrt Essen Zentrum-Ost in Fahrtrichtung Dortmund installiert.

Die Luft-Qualität soll durch die Maßnahme tatsächlich verbessert worden sein. Doch schnell lag ein schwerer Verdacht in der Luft. Mehrere Autofahrer beschwerten sich in Internetforen darüber, dass sie zu Unrecht geblitzt worden sein. Jetzt hat die Stadt Essen tatsächlich einen Messfehler eingeräumt.

Blitzer-Ärger auf A40 in Essen: „Frechheit“

Immer wieder soll die Blitzanlage ausgelöst haben, obwohl sich Autofahrer an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hatten. Viele ließen ihrem Ärger im Netz freien Lauf, sprachen von einer „absoluten Frechheit“. Nach zahlreichen Beschwerden musste die Stadt feststellen, dass es tatsächlich einen technischen Defekt gegeben hat.

Mittlerweile funktioniere der Blitzer auf der A40 wieder. Wie lange er defekt war und wie es dazu kommen konnte, ließ die Stadt allerdings auf Nachfrage von DER WESTEN offen, „aus einsatztaktischen Gründen“. Nur die Zahl der aufgezeichneten Verstöße ließt die Stadt mitteilen. Zwischen Mitte Februar und Ende April waren es 20.008. Der schnellste Raser wurde mit 141 km/h geblitzt. Wie viele Autofahrer zu Unrecht aufgenommen worden sind, ist unklar. Doch was tun, wenn plötzlich ein falscher Bußgeld-Bescheid in den Briefkasten flattert?

Falscher Bußgeld-Bescheid? Das musst du wissen

Nach Angaben der Stadt müssten Autofahrer nicht damit rechnen, dass sie Post bekommen. Sollte allerdings doch ein Knöllchen eingehen, rät eine Sprecherin zum Einspruch.

Das Tempolimit und die Blitzanlage bleiben bis auf Weiteres erhalten. Zu folgenden Zeiten müssen sich Autofahrer in dem A40-Abschnitt auf 60 km/h herunterbremsen:

montags bis freitags (ausgenommen gesetzliche Feiertage): 6 bis 22 Uhr

samstags: 8 bis 20 Uhr

sonntags und an gesetzlichen Feiertagen: 10 bis 18 Uhr

Außerhalb dieser Zeitfenster dürfen Autofahrer in Fahrtrichtung Dortmund auf 100 km/h beschleunigen.