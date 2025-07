Neues Geschäft öffnet im Bahnhofcenter Gelsenkirchen – ekelhaft, was die Stadt zu hören bekommt

Eigentlich ist es eine gute Nachricht, die Besucher des Bahnhofcenters in Gelsenkirchen nun zu hören bekommen. Denn nach langem Warten eröffnete dort ein neues Geschäft.

Am Mittwoch (2. Juli) öffnete eine Filiale der Supermarkt-Kette „Pochet“ im Bahnhofcenter. Auf rund 2.000 Quadratmetern können Kunden dort nicht nur einkaufen – zudem gibt es auch noch ein Café mit hauseigener Rösterei und einen Indoor-Spielplatz für die ganz Kleinen.

Da dürfte sich doch keiner beschweren können, oder? Doch, leider schon. Aber das, was die Gelsenkirchener Verantwortlichen hier zu hören bekommen, hat mit sachlicher oder konstruktiver Kritik leider gar nichts mehr zu tun.

Neues Geschäft im Bahnhofcenter Gelsenkirchen

Ganz im Gegenteil. Was die Facebook-Nutzer unter der offiziellen Ankündigung des Accounts „Gelsenkirchen City“ an Kommentaren hinterlassen, ist einfach nur widerlich. „Pochet“ spezialisiert sich auf Lebensmittel aus dem türkischen Raum und der Balkan-Region. Viele Wortmeldungen triefen entsprechend nur so von rassistischen und fremdenfeindlichen Vorurteilen – und machen Menschen mit Migrationshintergrund, mehr oder weniger konkret, für die Situation am Hauptbahnhof verantwortlich.

„Da freuen sich Ali Baba und die 40 Räuber“, schreibt eine Userin. Ein anderer kommentiert sarkastisch: „Wir brauchen mehr Döner-Läden!“ Andere sehen aufgrund der „Zielgruppe“ sofort gefährliche Zustände, fordern mehr Security. „Da darf man sich selbst tagsüber nicht mehr aufhalten“, so die Sorge einer Nutzerin. Ein anderer formuliert es besonders abstoßend: „Bekommen die Mitarbeiter dort Stichschutzwesten gegen liebreizende Neudeutsche?“

Doch glücklicherweise gibt es genug Gelsenkirchener, die sich diesen Stimmen entschieden entgegenstellen und die Kommentare deutlich verurteilen. Das heißt jedoch nicht, dass sie den neuen Laden im Bahnhofcenter ausnahmslos gut finden. Sie konfrontieren die Verantwortlichen allerdings mit deutlich konstruktiverer Kritik.

Gelsenkirchener diskutieren

„Hier ist über Jahrzehnte nichts passiert. Alles ist dreckig und die Farben des Bahnhofcenters sind schon viele Jahre verbleicht“, kritisiert ein Nutzer und verlangt mehr Geld von Bund und Ländern für sozialschwache Regionen im Ruhrpott. Eine weitere Userin bläst ins selbe Horn: „Ihr solltet euch echt mal um andere Sachen kümmern, anstatt um so etwas. Alle guten Läden sind fast weg, es geht kaum ein normaler Mensch da noch in die Stadt.“

Und dann gibt es noch die, denen der ganze Wirbel einfach komplett auf den Zeiger geht. „Ist es leer, meckern. Kommt was rein, meckern“, schreibt ein Nutzer und appelliert: „Warten wir doch erstmal ab, ich kenne das Geschäft nicht, vielleicht bin ich angenehm überrascht.“