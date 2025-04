Oberhausen: Nächster Star kommt in die Rudolf-Weber-Arena – Fans aus dem Häuschen! „Geil“

Roland Kaiser, Nelly, Sean Paul, Volbeat, Apache 207 und Co. Die Liste der Stars, die 2025 in die Rudolf Weber-Arena Oberhausen kommen, ist lang.

Doch schon jetzt füllt sich auch der Eventkalender für 2026. So steht schon länger fest, dass Bushido, Michelle, Sarah Connor und DJ Bobo im nächsten Jahr in der Arena Oberhausen auftreten werden. Jetzt können sich Schlager-Fans über den nächsten Star freuen, der auf seiner Tour Halt in der Ruhrpott-Stadt macht.

Oberhausen: Schlager-Star kommt in die Arena

Die Rede ist von Beatrice Egli. Die Powerfrau des Schlagers wird 2026 mit einer neuen Show auf die Bühne zurückkehren. Der Titel „Tanzen–Lachen–Leben – Die Tour 2026“ ist dabei nach eigenen Angaben bewusst gewählt.

++ Oberhausen: Vanessa Mai sieht Frau im Publikum – dann geht alles ganz schnell! „Wahnsinn“ ++

Während für die Schweizerin selbstverständlich ihre Musik und Live-Show im Vordergrund stehen soll, liegt ihr nach eigenen Angaben gleichzeitig ihre Botschaft von Hoffnung und Glück am Herzen. So lädt die Schlager-Sängerin zu einer „Feier des Lebens“ ein nach dem Motto „ich werd nie aufhören zu tanzen, zu lachen, zu leben“.

++ Lotto-Chico sieht Finale von „Promis unter Palmen“ – lacht er sich jetzt ins Fäustchen? ++

Beatrice Egli auf Tour – das sind die Termine:

19.09.2026 – Wetzlar, Buderus Arena

25.09.2026 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

26.09.2026 – Stuttgart, Porsche Arena

01.10.2026 – Bielefeld, Stadthalle

02.10.2026 – Erfurt, Messe

03.10.2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

04.10.2026 – Kiel, Wunderino Arena

06.10.2026 – Hannover, Swiss Life Hall

07.10.2026 – Rostock, Stadthalle

09.10.2026 – Mannheim, SAP Arena

10.10.2026 – Zürich, Hallenstadion

13.10.2026 – Zwickau, Stadthalle

15.10.2026 – Nürnberg, KIA Metropol Arena

16.10.2026 – Dresden, Messe

17.10.2026 – Leipzig, QI Arena

18.10.2026 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

23.10.2026 – Magdeburg, GETEC Arena

24.10.2026 – Berlin, Uber Arena

25.10.2026 – Hamburg, Barclays Arena

30.10.2026 – Trier, SWT Arena

31.10.2026 – Kempten, bigBOX

13.11.2026 – München, BMW Park

14.11.2026 – Wien, Stadthalle D

Ticket-Vorverkauf für Oberhausen startet

Der Vorverkauf für das Konzert am 3. Oktober 2026 in der Rudolf Weber-Arena Oberhausen startet am Mittwoch (9. April 2025). Los geht es um 10 Uhr beim Ticket-Anbieter Eventim.

Mehr Themen:

Ihre Fans können es jedenfalls schon jetzt kaum mehr erwarten: „Ich freuuuuu mich wahnsinnig darauf“, jubelt ein Fan über die Tour-Ankündigung auf der Facebook-Seite der Künstlerin. Eine andere bringt es auf den Punkt: „Geil!“