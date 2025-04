Lotto-Chico sieht Finale von „Promis unter Palmen“ – lacht er sich jetzt ins Fäustchen?

Es ist der ganz große Skandal der dritten Staffel „Promis unter Palmen“ gewesen. In der sechsten Ausgabe musste Lotto-Millionär Chico die Villa in Thailand nach einem Disput mit Lisha Savage verlassen. Wie der Dortmunder auf seinen Rauswurf reagierte, kannst du hier nachlesen >>>

Auch Lisha kassierte für ihre ständigen Provokationen unter der Gürtellinie eine Verwarnung von Sat.1. Weil sich die Youtuberin danach nichts mehr zu Schulden kommen ließ, schaffte sie es letztlich bis ins Finale von „Promis unter Palmen“ und spielte um mehr als 44.000 Euro. Das Preisgeld konnte sich jedoch jemand anderes sichern. Ob sich Chico deshalb ein Lachen nicht verkneifen kann? DER WESTEN hat nachgehakt.

Lotto-Chico: So reagiert er auf das „PuP“-Finale

Lisha Savage und Christo Manazidis gingen mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein ins Finale von „Promis unter Palmen“. Die beiden hatten immer wieder Pläne ausgeheckt, um möglichst viele Mitglieder ihres selbsternannten „Team OG“ („Original Gangster“) ins Finale zu lotsen.

Lotto-Chico plaudert über seine Gage bei „Promis unter Palmen": „1,5 Millionen Euro"

Am Ende sollte allerdings keiner von ihnen die goldene Ananas in die Höhe stemmen. Stattdessen war es Cosimo Citiolo, der im Finale alles rasierte und sich knapp vor Melody Haase durchsetzen sollte. „Ich freue mich für Cosimo“, jubelt Chico im Gespräch mit DER WESTEN über den Sieg seines neu gewonnenen Freundes. Wie schon aus mehreren Instagram-Storys hervorging, sind die beiden bis heute in Kontakt.

Lotto-Chico: Kurz nach Rauswurf bei „Promis unter Palmen" passiert es

Und auch Melody gönnt er den zweiten Platz nach einer starken Performance im Finale. Beide hatten sich bei einem Dreh im Nachgang der Staffel zu einem herzlichen Wiedersehen getroffen (mehr dazu hier >>>).

Was ist mit Lisha?

Zu einer Abrechnung mit Lisha lässt sich Chico indes nicht hinreißen. „Ich habe mit dem Thema abgeschlossen und wünsche Lisha alles Gute“, gibt sich der Lotto-Millionär diplomatisch.

Er wolle sich nun auf weniger toxisch aufgeladene Projekte wie seine neue Liebe und seine neuen Firmen konzentrieren. Freunde werden Chico und Lisha in Zukunft zwar wohl nicht mehr. Stattdessen gehen die beiden seit „Promis unter Palmen" getrennte Wege.