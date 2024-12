Lotto-König Chico berichtet von seinem ersten Mal – „Ich komme“

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico aus Dortmund, hat es schon wieder getan. Der Lotto-Millionär hat abermals seine Köfferchen gepackt, um ins Flugzeug zu steigen.

Dieses Mal ging es jedoch nicht auf eine Fernreise nach Thailand, wo der 44-Jährige zuletzt für das Reality-Format „Promis unter Palmen“ vor der Kamera stand. Stattdessen lag Chicos Ziel dieses Mal in Deutschland. Dabei enthüllt der Lotto-Glückspilz eine erstaunliche Geschichte.

Lotto-Chico und sein erstes Mal in Dortmund

„München, ich komme!“ Mit dem Rollkoffer im Anschlag machte sich Chico am Mittwoch (4. Dezember) auf zum Flughafen Dortmund. Seine Fans hielt der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit dabei wie gewohnt in seiner Instagram-Story auf dem Laufenden.

Kurz bevor der Multimillionär den Eurowings-Flieger bestieg, überrascht er seine Follower plötzlich mit der Enthüllung über sein gerade stattfindendes erstes Mal. Denn obwohl der gebürtige Türke seit mehr als 30 Jahren in Dortmund lebt, hat er den Flughafen der Ruhrpott-Stadt noch nie gesehen. Chico, der in den letzten Jahren vom Flughafen Düsseldorf Richtung Asien und Afrika geflogen war, sollte also dieses Mal aus seiner Wahlheimat abheben.

Chico trifft seine „Miss Popo“

Nach München zog es den millionenschweren Dortmunder im übrigen erneut für einen „Promis unter Palmen“-Termin. Nach den Dreharbeiten in Thailand traf Chico dabei wieder auf die anderen Teilnehmer der Reality-Show. Dazu zählte auch Melody Haase, die in der elften Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ auf sich aufmerksam gemacht hatte und seitdem in zahlreichen Reality-Formaten wie „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ oder „Couple Challenge“ zu sehen war.

Mehr Themen:

Chico scheint sich mit der Blondine bestens zu verstehen und holte sie als „Zimmerservice“ aus ihrem Hotelzimmer mit in die Hotelbar. „Ich nenn‘ sie immer Miss Popo“, verriet er seinen Fans in der Instagram-Story – eine Steilvorlage, die das freizügige TV-Sternchen dazu nutzte, um ihre Rückansicht stolz zu präsentieren – wohl ein Vorgeschmack auf das, was die Fans im Frühjahr 2025 bei der Ausstrahlung von „Promis unter Palmen“ bei Sat.1 erwarten dürfen.