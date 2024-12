Grönemeyer-Hammer in Dortmund: Im Unplugged-Vorverkauf trauen Fans ihren Augen kaum

Die Nachricht sprach sich unter Fans von Herbert Grönemeyer herum wie ein Lauffeuer. Der 68-Jährige kehrt in den Ruhrpott zurück, genauer gesagt nach Dortmund. Und zwar zu ganz besonderen Jubiläumskonzerten.

Zum 100-jährigen Bestehen der ersten Westfalenhalle gibt sich Herbert Grönemeyer im September 2025 die Ehre. Mit Band und Orchester in einer speziell gestalteten Bühne inmitten der Westfalenhalle. Als die Tickets am Mittwoch (4. Dezember) in den Vorverkauf gingen, fielen die Fans beinahe vom Glauben ab.

Grönemeyer-Hammer in Dortmund

Er füllt die ganz großen Stadien in Deutschland. Doch dieses Mal singt Herbert Grönemeyer in einer beinahe intimen Atmosphäre. Bei den Unplugged-Versionen seiner großen Hits werden die Fans ihrem Idol im September 2025 ganz nah kommen.

++ Dortmunder Kult-Imbiss serviert Currywurst mit Blattgold – Preis überrascht ++

Klar, dass die Nachfrage nach den Konzerten immens war. Neben den beiden Akustik-Konzerten in Dortmund (2. und 4. September) kündigte Veranstalter „Dirk Becker Entertainment“ noch ein weiteres Konzert im Berliner Velodrom an. Letzteres war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Darauf reagierte der Veranstalter umgehend und legte den Fans ein weiteres vorweihnachtliches Geschenk unter den Baum: „Aufgrund der großen Nachfrage kommen nun drei weitere Konzerte hinzu.“

++ Dortmund: BVB-Stars tauchen plötzlich hier auf – nicht nur Fans rasten aus ++

Grönemeyer gibt Zusatzshows in Dortmund

Fans im Ruhrgebiet können sich über diese Ankündigung besonders freuen. Denn für zwei der drei Zusatzshows unter dem Motto „mittendrin – akustisch“ kommt Herbert Grönemeyer abermals nach Dortmund. Zur Freude der Grönemeyer-Fans werden diese an einem Freitag (5. September 2025) und Sonntag (7. September 2025) stattfinden.

Mehr Themen:

Das dritte Zusatzkonzert ist am Tag nach dem ersten Berlin-Auftritt ebenfalls im Velodrom. Tickets für die Akustik-Konzerte gibt es seit Mittwoch (4. Dezember) im Presale bei Eventim, bevor der offizielle Vorverkauf auch an anderen bekannten Vorverkaufsstellen beginnt. Die gute Nachricht über die Zusatzshows wurde für Herbert Grönemeyer überschattet durch den Tod seines Bandmitglieds und langjährigen Weggefährten Frank Kirchner. Mehr dazu hier >>>