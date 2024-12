Dortmund: Kult-Imbiss serviert Currywurst mit Blattgold – Preis überrascht

Sie ist derzeit – im wahrsten Sinne des Wortes – in aller Munde: Die Dubai-Schokolade! Die Süßspeise gefüllt mit Pistaziencreme, Sesampaste und Engelshaar löst vor allem in den sozialen Medien einen regelrechten Hype aus. Auch ein Gastronom aus Dortmund springt jetzt auf den Trend auf – und setzt dabei sogar noch einen drauf.

René Rosenthal ist Inhaber des Dortmunder Kult-Imbisses „Futterluke“ – und hat sich etwas ganz Besonderes für seine Gäste einfallen lassen. Ab Mittwoch (4. Dezember) bis nächsten Mittwoch (11. Dezember) gibt es bei ihm Dubai-Currywurst garniert mit Blattgold sowie „Golden Sticks“ (Crunchy Pommes) zu kaufen.

Dortmunder Gastronom will den Trend mitmachen

Und der Preis dürfte bei zahlreichen Kunden für eine große Überraschung sorgen – aber im positiven Sinne. Denn zahlt man für eine Tafel Dubai-Schokolade gut und gerne mal um die 10 bis 20 Euro, kann eine Dubai-Currywurst garniert mit Blattgold und „Crunchy Pommes“ doch nur für einen astronomischen Preis angeboten werden, oder? Doch falsch gedacht. Für das Menü zahlen Kunden 9,50 Euro. Zum Vergleich: Eine normale Currywurst-Pommes kostet in der „Futterluke“ ansonsten 5,50 Euro.

René Rosenthal mit seiner Dubai-Currywurst. Foto: privat

Rosenthal wolle den Trend einfach mal mitmachen. „Gerade in dieser Zeit mit Krieg und Krisen, wo alles so versteift ist, wollte ich einfach mal für einen Lacher sorgen“, gibt er im Interview mit DER WESTEN an. Das Rezept der Dubai-Currywurst besteht als Grundlage aus einer klassischen Currysauce. Diese wird kombiniert mit knusprig angebratenem Engelshaar, Pistazien, Zwiebeln – und eben Blattgold!

Hier findest du die Dubai-Currywurst

”Das Blattgold schmeckt eigentlich nach nichts, ist aber noch einmal ein zusätzlicher Tropfen Luxus obendrauf“, erklärt Rosenthal. Zunächst werden 100 Portionen von der Dubai-Currywurst verkauft. Bei Bedarf könne die Anzahl aber auch noch erhöht werden.

Du findest die Dortmunder „Futterluke“ im Lütgendortmunder Hellweg 24. Der Imbiss hat täglich – bis auf sonntags – von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Wer also einmal Dubai-Feeling außerhalb von Schokolade erleben möchte, der sollte bei René Rosenthal vorbeischauen.