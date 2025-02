Burger King sorgt mit neuem Angebot für Paukenschlag – DAS gab es noch nie

Burger King ist für sein Fast-Food bekannt wie Burger, Pommes und Chicken Nuggets. Nun geht das Unternehmen jedoch neue Wege und holt ein paar Snacks ins Angebot, die es so noch nie gab.

Saliha „Sally“ Özcan wird vielen Back- und Kochfans ein Begriff sein. Die 26-Jährige hat sich mit ihren Rezepten einen Namen auf YouTube und bei Social Media gemacht. Nun hat sich die Selfmade-Unternehmerin mit Burger King zusammengeschlossen. Das Ergebnis bekommen die Gäste schon bald zu sehen.

Burger King kooperiert mit „Sallys Welt“

Bereits am 14. Februar kündigten Sally Özcan eine große Kooperation mit Burger King auf Social Media an. „Es gibt was Geniales und Großes, das ich verkünden darf“, erzählt die Backexpertin ganz aufgeregt, während sie in einer Burger-King-Filiale steht. Doch viel mehr verrät sie gar nicht, außer dass es etwas „Neues“ geben wird.

Bis das Geheimnis gelüftet wird, dauert es aber noch ein paar Tage. Am 21. Februar lädt Sally in die Burger-King-Filiale in der Schildergasse 114 in 50667 Köln ein. Zwischen 14 und 15 Uhr können Fans nicht nur den YouTube-Star kennenlernen, sondern auch die neuen Speisen.

Desserts im Baklava-Style

Nun hat Burger King auf Facebook zumindest einen kleinen Vorgeschmack gegeben. In dem Beitrag heißt es, dass Kunden sich auf „leckere Desserts mit Baklava Style Topping“ freuen können. Die süßen Kreationen erinnern optisch sehr an den „Dubai-Trend“ der letzten Wochen mit Pistazien-Creme. Ein Shake, ein Eis und ein weiterer kleiner Snack scheinen dabei zu sein.

Und ein weiteres Detail verriet der Fast-Food-Riese auf Nachfrage auch noch in den Kommentaren. „Unsere Dessertkreationen im Baklava Style erscheinen ab 25. Februar in allen teilnehmenden Burger King Restaurants. Aber Achtung: Nur solange der Vorrat reicht.“