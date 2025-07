Bierkönig verkündet Opening-Termine – DAS gab es noch nie

Wer auf Mallorca mal so richtig feiern möchte, der reist in der Regel zum Ballermann. An der Playa de Palma ist in der Saison rund um die Uhr Party ohne Ende. Dabei zieht es die Feierwütigen meistens in die großen Partytempel wie den Bierkönig.

Aktuell läuft die Saison dort auf Hochtouren. Der Bierkönig empfängt tagtäglich Tausende Besucher, die gemeinsam mit den DJs und Künstlern feiern. Jetzt macht eine Nachricht die Runde, die bei allen Ballermann-Fans für noch bessere Laune sorgen dürfte.

Bierkönig macht es offiziell

Feiern bis in die frühen Morgenstunden: Im Bierkönig am Ballermann ist das aktuell Alltag. Die Saison läuft auf Hochtouren und die Touristen strömen in Massen zum Ballermann. Grund genug für den Bierkönig, schon an das kommende Jahr zu denken und für eine Überraschung zu sorgen.

Am Sonntagabend (6. Juli) macht die Nachricht die Runde. „Breaking News: Der Bierkönig Mallorca startet früher als je zuvor in die neue Saison“, heißt es auf der Instagramseite des Kult-Lokals auf Mallorca. Eine Nachricht, die bei den Malle-Urlaubern für absolute Begeisterung sorgt.

Bierkönig-Besucher völlig aus dem Häuschen

Ein Blick in die Kommentare zeigt, wie groß die Freude über den frühen Start in die Saison 2026 ist:

„Wie geil ist das denn? Da wird doch direkt gebucht.“

„Bin dabei und packe jetzt schonmal die Koffer!“

„Da sind wir doch sowas von dabei.“

„Da können wir uns ja jetzt schon auf nächstes Jahr freuen.“

Der Bierkönig feiert das große Opening vom 16. bis zum 19. April 2026. Besucher können sich auf zahlreiche Specials und Auftritte der Künstler freuen.