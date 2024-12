Lotto-König Chico will glänzen – und kassiert mächtige Breitseite von diesem Promi

Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, lebt seit seinem Lotto-Gewinn ein Leben in Saus und Braus. Doch der Multi-Millionär hat auch ein großes Herz, das er am Samstag (30. Dezember) mal wieder unter Beweis gestellt hat.

Wie schon im vergangenen Jahr nahm Chico an der „Kinderlachen Gala“ in der Dortmunder Messe Teil. Bei einem der größten Charity-Events des Jahres sollte der Lotto-Glückspilz mit einem besonderen Angebot auf sich aufmerksam machen. Mit der Reaktion eines der anwesenden Promi-Gäste hätte er vermutlich aber nicht gerechnet.

Lotto-Chico kassiert Breitseite bei Promi-Gala

Schon im vergangenen Jahr ließ Chico bei der Spendengala einen Tag mit sich im Phantasialand versteigern. Am Samstag lud Chico zu einem exklusiven Grillabend in sein Penthouse am Dortmunder Phoenixsee ein.

Ein Angebot, das allerdings nicht bei allen Anwesenden für Begeisterung sorgen sollte. „Ich zahle lieber 5.000 Euro, damit ich nicht zu seinem Barbecue muss“, soll Oliver Pocher laut „Bild“ unter dem Gelächter vieler Anwesender gesagt haben. Steckt etwa mehr hinter dem Gag auf Kosten des Lotto-Königs?

Chico lädt Pocher zu sich ein

Der Zeitung zufolge könnte die Freundschaft zwischen Chico und Biyon Kattilathu ein Grund für Pochers Angriff sein. Dem Motivationstrainer wurde eine Beziehung zu Oliver Pochers Ex Amira vorgeworfen, die beide vehement bestritten: „Sowohl Biyon als auch ich haben jeweils eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass zwischen uns keinerlei Liebesbeziehung besteht oder bestand. Deutlicher kann ich es leider nicht machen“, sagte Amira Pocher in der Vergangenheit gegenüber der „Bild“.

Sind die Gerüchte trotzdem der Grund für den Seitenhieb des Comedians gegen Chico? Letzterer konnte darüber jedenfalls schmunzeln: „Ich bin auch ein großer Fan von Oliver Pocher! Ich lade die beiden gerne ein, dann können sie sich bei mir aussprechen“, zitiert die Zeitung den Lotto-Millionär. Der Anfang einer großen Männerfreundschaft?

Überhaupt knüpfte der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit mit seinem feinen Zwirn auf dem Promi-Event in Dortmund zahlreiche neue Kontakte. Davon zeugt nicht nur ein Foto mit BVB-Profi Niklas Süle, sondern auch mit NRW-Ministerpräsident Hendrick Wüst. Letzteres sorgte allerdings bei seinen Fans für gemischte Gefühle.