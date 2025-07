Lotto-König Chico enthüllt neue Geschäftsidee – jetzt dürfen es alle wissen

Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund müsste eigentlich nie wieder arbeiten. Doch nach seinem Lotto-Gewinn Ende 2022 ist der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit so richtig durchgestartet.

Neben seinen zahlreichen Investitionen in Immobilien und Luxusgüter hat der Lotto-Millionär unter anderem diverse Werbeverträge an Land gezogen. Dazu hat Chico im Frühjahr eine eigene Jobbörse ins Leben gerufen (mehr dazu hier >>>). Doch das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Wie sein Management auf Nachfrage von DER WESTEN enthüllt, steht bald schon der nächste Clou bevor.

Lotto-König Chico vor dem nächsten Streich

„Döner macht schöner“, schwärmt Chico am Montag (23. Juni) in seiner Instagram-Story. Gemeinsam mit einem Kumpel genießt der Lotto-König den Kult-Imbiss in Dortmund und stellt dabei fest: „Ich bin nur am Döner probieren.“

Dass der Lotto-Millionär sich durch das gastronomische Angebot in seiner Heimatstadt probiert, ist für seine Fans nichts Neues. Schließlich hat Chico seinen Fans schon oft seine liebsten Läden in der Nordstadt und am Phoenix-See gezeigt. Doch dieses Mal scheint mehr dahinterzustecken. So hat der Geschmackstest offenbar einen geschäftlichen Hintergrund. „Bald kommt hoffentlich Chicos eigener Döner“, macht der Genießer seinen Fans Hoffnung auf den nächsten großen Coup.

Wann kommt der Chico-Döner?

Chico wäre nicht der erste Promi, der in Döner investiert. Allen voran Ex-Nationalspieler Lukas Podolski hat sich mit seiner Döner-Kette „Mangal“ einen Namen gemacht. Auch Rapper „Massiv“ investierte in ein Döner-Franchise. Nun also bald vielleicht Chico?

Auf Nachfrage von DER WESTEN kann Chico-Manager Patrick Schillgalies noch keine konkreten Details nennen. Noch seien die Verträge nicht in trockenen Tüchern. Aber Schillgalies bestätigte, dass es demnächst neue Firmengründungen und Produkte im Gastronomiebereich geben werde. Nähere Details würden bald folgen. Die Chico-Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.