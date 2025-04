Oberhausen: Vanessa Mai sieht Frau im Publikum – dann geht alles ganz schnell! „Wahnsinn“

Vanessa Mai, Bernhard Brink, Jörg Bausch, Tim Peters und viele mehr. Die Liste der Schlagerstars, die am Samstagabend (5. April) die Fans in der Turbinenhalle Oberhausen in Ekstase versetzt haben, ist lang.

Schlagerstar Vanessa Mai fällt dabei nach ihrem Auftritt vom Glauben ab, als sie mit Fans in der ersten Reihe ins Gespräch kommt. Was sie dann macht, endet einem Bericht der „WAZ“ zur Folge mit einem tosenden Applaus des Publikums.

Oberhausen: Vanessa Mai kann es nicht fassen

2.500 Fans haben am Samstag in der Turbinenhalle Oberhausen zu den Songs gesungen und getanzt. Manche davon haben dafür einiges auf sich genommen. Als Vanessa Mai nach 22 Uhr mit Fans in der ersten Reihe plaudert, erfährt sie es. „Wie lange steht ihr schon hier? Seit halb zwölf mittags? Wahnsinn!“, entfährt es der Schlagersängerin staunend.

Der Veranstalter bestätigte gegenüber der „WAZ„, dass die ersten Fans schon in den Mittagsstunden vor Ort waren – und das, obwohl der Einlass erst um 17 Uhr begann! Doch um die Stars hautnah aus der ersten Reihe feiern zu können, nehmen einige irre Strapazen auf sich. Es seien sogar Tickets nach England, Österreich und die Schweiz verkauft worden.

Vanessa Mai macht kurzen Prozess

Als Vanessa Mai dann eine Frau im Publikum erspäht, die mit einem gebastelten Plakat um ein gemeinsames Foto mit ihr bittet, muss der Schlagerstar nicht lange nachdenken. Obwohl bereits der nächste Act angekündigt werden soll, winkt Vanessa Mai ihren Fan herbei und lässt sie von den Securitys auf die Bühne heben.

Als sich die beiden umarmten und lachend ein Selfie machten, brach Jubel und Beifall im Publikum aus. Danach konnte die Show in Oberhausen weitergehen.