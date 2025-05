ESC 2025: Ausland feiert „Abor & Tynna“ – „Ihr verdient den Sieg“

Wird das Tal der Tränen nach Isaaks Achtungserfolg mit Platz 12 im vergangenen Jahr in Basel endlich durchschritten. Auf jeden Fall, zumindest wenn man den internationalen Fans auf Instagram Glauben schenken mag. Die nämlich feiern „Baller“ vom Geschwister-Duo „Abor & Tynna“ bereits jetzt.

„Für mich verdient ihr den Sieg“ oder „Sie ist wunderschön, ich liebe den Vibe, ihr schafft es auf jeden Fall in die Top-5“, heißt es unter einem kurzen Clip, der auf der offiziellen Instagram-Seite des „Eurovision Song Contest“ geteilt wurde.

Hat Deutschland beim ESC 2025 eine Chance?

Eine durchaus überraschende Wendung im langen ESC-Game, galt Deutschland doch in den vergangenen Jahren stets als erster Aspirant auf eine Platzierung unter den letzten Dreien. Nun also die Favoritenrolle?

Naja, wir wollen nicht übertreiben. Klar, der Song „Baller“ ist anders als alles, was Deutschland in den vergangenen Jahren auf Reisen geschickt hatte. Melodisch, frech, laut. Und auch „Abor & Tynna“ wissen mit ihrer charmant-frechen Art zu überzeugen, vor allem jetzt, da die zuvor immer wieder angeschlagene Stimme von Sängerin Tünde „Tynna“ Bornesmisza wieder in Bestform zu kommen scheint.

Bei den Buchmachern stehen wir im Mittelfeld

Doch kann das für den Sieg in der Schweiz reichen? Nicht, wenn es nach den Buchmachern geht. Die sehen unseren Act derzeit auf einem Platz im unteren Mittelfeld. Ganz oben dagegen rangieren Schweden mit KAJ, JJ aus Österreich und Louane aus Frankreich.

Die Finalrunde des ESC steht am Samstag, 17. Mai 2025, an. Zuvor wird noch im Halbfinale entschieden, wie das endgültige Starterfeld für die Finalshow in Basel aussehen wird. Spannend wird dann auch sein, auf welchem Startplatz „Abor & Tynna“ stehen werden. Dieser hat oftmals schon – so glauben zumindest ESC-Experten – Einfluss auf das Endergebnis nehmen können. Und so bleibt uns nur eines zu tun: Daumen drücken, dass „Baller“ nicht nur in den sozialen Medien, sondern schlussendlich auch beim ESC selbst von den Fans gefeiert wird. Und dass diese natürlich auch zahlreich für „Abor & Tynna“ anrufen.