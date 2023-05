Davina und Shania genervt von RTL2-Team – „Hasse es“

Schon in ihrer Kindheit wurden Davina und Shania auf Schritt und Tritt mit der Kamera begleitet. Mittlerweile sind die Geschwister nicht mehr nur bei „Die Geissens“ zu sehen, sie haben auch ihre eigene TV-Show. Bei „Davina und Shania – We love Monaco“ lassen die mittlerweile erwachsenen Frauen die Korken knallen und geben Einblicke in ihren luxuriösen Alltag.

Der bringt allerdings nicht nur Spaß, sondern auch einige Verpflichtungen mit sich. Immerhin soll das angehäufte Vermögen im besten Fall nicht kleiner werden. Einer ihrer Hauptarbeitgeber ist wohl der Sender RTL2, über den nicht nur die Familienshow, sondern auch „Davina und Shania – We love Monaco“ ausgestrahlt wird. Als es jetzt allerdings darum geht, Werbung für das eigene Format zu machen, verlieren die beiden schnell die Lust.

Davina und Shania zeigen sich genervt

Während Shania in der Vergangenheit immer wieder ihre Leidenschaft fürs Modeln thematisierte, hält sich Schwester Davina bei dem Thema lieber zurück. So richtig anfreunden kann sie sich damit offensichtlich nicht. Dabei haben die Mädchen für das große Kampagnen-Shooting mit ihrem Haussender extra einen ihrer Freunde für ihr Styling an Bord der privaten Yacht eingeladen.

Vor Ort wird kurz vorm Shooting noch frisiert und gefärbt, und das nicht nur bei Shania, sondern auch bei Mama Carmen. Davina ist gedanklich dabei ganz woanders und sagt: „Wir sind heute für eine Kampagne gebucht und bekommen auch dafür richtig viel Geld, aber trotzdem will ich früh gehen.“ Ihr Ziel ist es vor allem, früh fertig zu sein, damit sie anschließend mit ihren Freunden Fußball gucken kann.

++ „Die Geissens“: Hund verloren! Shania und Davina in Panik ++

Fotoshooting wird zum Kraftakt

Doch bei dieser Aussage bleibt es nicht. Dass das RTL2-Team zur Sendungsbewerbung auch genügend Material haben muss, scheint vor allem Davina nicht zu interessieren. „Der Werbedreh ist immer sehr…“, sagt Shania und sucht nach einer netten Umschreibung. Da grätscht ihre Schwester rein und beendet den Satz mit: „Nervig“.

Shania sagt beschwichtigend: „Würde ich auch sagen, aber am Ende ist es immer schön.“ Aber Davina lässt sich nicht beirren. Die Bilder und Aufnahmen seien am Ende zwar schön, doch der Weg dahin anstrengend. Dass sich hierbei gewisse Abläufe auch mal wiederholen können, ist im TV allerdings nichts Ungewöhnliches.

Mehr News:

Am Ende kann Davina dann immerhin sagen: „Es geht eigentlich, ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Es hätte ja auch schlimmer sein können.“ Und trotzdem geht ihr auch weiterhin eine Sache gehörig gegen den Strich: „Ich hasse es, mich zehnmal am Tag umzuziehen.“

RTL2 zeigt „Davina und Shania – We love Monaco“ montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.