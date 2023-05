Die Geissens: Carmen teilt privates Video – Fans sind entsetzt! „Beängstigend“

Für alle „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“-Fans ist nach der Veröffentlichung der neuen Folgen Warten angesagt. Die Staffel ist vorbei und Robert, Carmen, Davina und Shania müssen erst einmal für Nachschub sorgen, bis es dann wieder heißt: „‚Life is for living‘, und genau so denken wir.“

Zwischenzeitlich übernehmen die Kinder mit ihrer eigenen Show den Sendeplatz mit „Shania und Davina – we love Monaco.“ Und natürlich gibt es auch immer noch die Social-Media-Plattform Instagram, auf der die Familie ihre Anhängerschaft regelmäßig auf dem Laufenden hält. Oder verstört – zumindest ist das gerade Carmen Geiss passiert.

„Die Geissens“: Carmen entdeckt Neuheit

Die Millionärin ist dafür bekannt, Einblicke aus ihrem luxuriösen Alltag ihren Fans nicht vorzuenthalten. Ob in der Boxengasse beim Autorennen, aus dem Privatjet oder im Bikini auf den Malediven, Carmen zeigt gerne, wie sie lebt und was sie macht.

Dazu gehört auch, ihren Mann Robert Geiss bei seinem Auftritt beim OMR-Festival in Hamburg zu begleiten. Robert war als Redner auf der Veranstaltung, bei der die Digital- und Marketingszene zusammenkommt und auch Neuheiten vorgestellt werden. Eine davon hat Carmen in einem privaten Video festgehalten.

Carmens Fans sind entsetzt

„Das war der Wahnsinn“, schreibt sie zu der Aufnahme, auf der ein Roboter mit menschenähnlichen Zügen zu sehen ist. Was ein bisschen nach „I, Robot“, dem Science-Fiction-Film mit US-Schauspieler Will Smith aus dem Jahr 2004, aussieht, steht vor Carmen und unterhält sich mit ihr.

Mehr News:

Die Millionärin ist ganz begeistert von der Technik. Bei ihren Fans sieht es allerdings ganz anders aus. Die sind entsetzt von den Szenen, wie die Kommentare unter dem Video zeigen. „Künstliche Intelligenz, mir macht das Angst“, „Das ist gespenstig“, „Ist das unheimlich“, oder „Finde ich irgendwie beängstigend“ sind nur einige der Nachrichten dazu.

Bleibt abzuwarten, wann die Zuschauer etwaige Aufnahmen in der RTL2-Show sehen.

Ganze Folgen von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ sind in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.