BVB-Fan Jörg erlebt die „Süd“ und fährt 09-mal um den Borsigplatz – es ist ein Abschied für immer

Für Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung sind vermeintlich selbstverständliche Dinge oft von unschätzbarem Wert. So ging es auch BVB-Fan Jörg. Sein innigster Wunsch war es, noch einmal das Stadion von Borussia Dortmund hautnah zu erleben.

Das Wünschewagen-Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus Münster machte dies möglich und bereitete Jörg und seiner Lebensgefährtin Claudia einen Tag voller unvergesslicher Momente und Emotionen.

Für BVB-Fan Jörg wird ein letzter großer Wunsch wahr

An einem frühen Samstagmorgen starteten die ehrenamtlichen ASB-Helfer mit Jörg und Claudia von Soest aus in Richtung Dortmund. Ziel der Reise war das „Borusseum“, das Vereinsmuseum des BVB. Während der Fahrt zeigte sich Jörg zunächst zurückhaltend. Doch wie das Wünschewagen-Team auf seiner Facebook-Seite berichtet, fiel Jörgs Blick plötzlich auf den Signal-Iduna-Park – und man habe ihm die Freude direkt in seinem Gesicht ablesen können.

Vor Ort begrüßte Sarah, eine Mitarbeiterin von Borussia Dortmund, die kleine Gruppe mit einem warmen Lächeln und einem besonderen Willkommensgeschenk. Jeder erhielt einen schwarz-gelben Schal, der sofort für die passende Fan-Stimmung sorgte. Sarah übernahm es, den Tag für Jörg so besonders wie möglich zu gestalten, und begleitete die Gäste durch die Ausstellung des „Borusseum“. Sie schilderte die bewegende Vereinsgeschichte, erzählte Anekdoten, präsentierte Erinnerungsstücke. Schließlich gab es für Jörg noch eine Stadion-Wurst und ein kühles Bier, das er sichtlich genoss.

Spontane La-Ola-Welle auf der Südtribüne

In der „BVB Fan Welt“ überraschte Claudia ihren Lebensgefährten mit einer kuscheligen schwarz-gelben Decke als Andenken. Doch das absolute Highlight des Tages stand noch bevor: Jörg bekam die Chance, noch einmal seine geliebte Südtribüne zu besuchen. Auf der „Süd“ angekommen, strahlte er über das ganze Gesicht, ließ Erinnerungen aufleben und genoss den Ausblick auf Block 13, der ihm stets heilig gewesen ist. Zwar fand im Stadion kein Spiel statt, doch andere Besucher und Borussia-Dortmund-Mitarbeiter inszenierten für Jörg spontan eine La-Ola-Welle.

Zum Abschluss dieses großartigen Tages chauffierte das Wünschewagen-Team Jörg noch zum Borsigplatz – dem symbolträchtigen Ort für Fans von Borussia Dortmund. Wie es sich gehört, drehte der umgebaute Krankentransportwagen genau 09 Runden um den Platz. Mit unvergesslichen Erinnerungen im Gepäck ging es schließlich zurück nach Soest.

Die Wünschewagen finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.