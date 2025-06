Nach Überfall: Robert Geiss verfolgte Täter mit Gewehr

Einbruch in der Villa der Geissens – und plötzlich wird aus Reality-TV bitterer Ernst. Robert Geiss greift zu drastischen Mitteln, als er und Ehefrau Carmen mitten in der Nacht von vier maskierten Tätern überrascht werden. Was danach passiert, schildert der Unternehmer jetzt selbst – in einem bewegenden Interview mit RTL.

Warum der Familienvater sogar zum Äußersten bereit war, verrät er offen – und spricht damit vielen aus der Seele. Denn seine Reaktion zeigt: Wenn es um die Familie geht, kennt Robert Geiss keine Grenzen.

Gewehr in der Hand – und voller Adrenalin

Wie Robert Geiss gegenüber RTL berichtet, sei der Überfall in Saint-Tropez eine der heftigsten Erfahrungen seines Lebens gewesen. Als einer der Täter ihm eine Waffe an die Schläfe hielt und ihn zwang, den Tresorcode herauszugeben, sei für ihn klar gewesen: Jetzt geht es ums Ganze.

Trotz des Schocks griff Robert Geiss später zum Gewehr und verfolgte die flüchtenden Täter über die Terrasse. Auch Carmen Geiss wehrte sich – sie riss einem der Eindringlinge die Maske vom Gesicht, wie die Videoaufnahmen zeigen. Der materielle Schaden: rund 200.000 Euro. Gestohlen wurden Bargeld, Schmuck, Dokumente – und sogar Wein aus dem Haus der Geissens.

Robert Geiss: „Ich wäre bereit, jemanden zu töten“

Besonders deutlich wird Robert Geiss im Interview mit RTL, als er sagt: „Ich wäre in der Lage bereit, jemanden zu töten. Und wenn es das Letzte gewesen wäre, was ich getan hätte.“ Vor allem der Gedanke an seine Töchter habe ihn tief getroffen. Wären sie in der Villa gewesen, hätte die Tat ein noch schlimmeres Ende nehmen können. Carmen Geiss ergänzt: „Ich habe gedacht, wir überleben das nicht.“

Die Familie veröffentlichte inzwischen Überwachungsbilder der mutmaßlichen Täter in der Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung. Auch der bewaffnete Hausmeister soll mutig eingegriffen haben.

Die Täter sind weiterhin auf der Flucht, doch eines ist sicher: Robert Geiss hat mit seiner entschlossenen Reaktion gezeigt, dass er nicht nur auf dem Bildschirm ein Macher ist. Der Schutz seiner Familie steht für ihn an erster Stelle – auch wenn das bedeutet, sich einer tödlichen Bedrohung zu stellen.