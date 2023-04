Die Geissens: Carmens Angst um Tochter Davina – „Tränen in den Augen“

Es war ein Moment, den Davina Geiss wohl in ihrem Leben nicht mehr vergessen wird. Im Januar setzte sich die 19-Jährige in den Porsche GT3 der Familie. Als sie den Luxussportwagen starten will, fängt dieser plötzlich Feuer. „Unser Porsche GT3 hat angefangen, aus dem Nichts zu brennen, ist sogar explodiert. In diesem Auto hätte ich sterben können“, berichtet die Geissens-Tochter.

Es ist ein Moment, den auch Mama Carmen Geiss nie mehr vergessen wird. Zuletzt lief die Geissens-Folge, in dem das Drama auch im TV geschildert wurde, bei RTL Zwei. Und holte böse Erinnerungen bei der 57-Jährigen wieder hoch.

Carmen Geiss in Sorge um Tochter Davina

„Gestern bei der Folge hatte ich wirklich Tränen in den Augen, als ich unseren Porsche GT3 im Fernsehen gesehen habe! Wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen Brandschaden von Ende Januar handelt, ist es nicht nachvollziehbar, dass wir bis heute kein Ergebnis über die Entstehung des Brandes erhalten haben. Obwohl schon Dutzende von Gutachtern und Ingenieuren daran arbeiten, haben wir bis heute kein Ergebnis erhalten“, schreibt Carmen bei Instagram.

Und weiter: „Das ist echt traurig für deutsche Wertarbeit. Es handelte sich ja immerhin um ein Neufahrzeug mit 1.700 gelaufenen Kilometern. Ich bin mal gespannt, wie lange wir noch warten müssen und wie die Geschichte noch weitergeht. Ich bin froh, dass meiner Tochter nichts Schlimmeres passiert ist, außer einer Rauchvergiftung und die seelische Belastung, die sie immer noch in sich trägt.“

Sie wolle die Fans auf dem Laufenden halten, verspricht Carmen Geiss. Schockiert sind die nämlich auch. „Zum Glück ist niemandem was passiert. Wünsche Davina ganz viel Kraft, das zu verarbeiten“, schreibt ein Fan bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Schon echt traurig. Und nicht nachvollziehbar. Zum Glück ist nicht noch Schlimmeres passiert, so wie der Wagen aussieht.“ Zuletzt tauchte ein verdächtiges Foto von Robert und Carmen Geiss auf. Ist nun wirklich Schluss?