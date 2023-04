Die Geissens: Verplappert – SO reich sind Robert, Carmen und Co. wirklich

Geld ausgeben ist bei den Geissens zum Geschäftsmodell geworden. Immerhin sind Carmen, Robert und die Kinder Shania und Davina bereits seit Januar 2011 mit „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ bei RTL2 auf Sendung und machen seitdem ihrem Show-Namen alle Ehre.

Ob auf ihrer eigenen Yacht, der „Indigo Star“, oder in ihrer neuen Wohnung in Dubai – die Geissens sind es gewohnt, mit großen Scheinen zu hantieren. Vorzugsweise aber vermutlich die Kreditkarte zu zücken. Bei so vielen Ausgaben stellt sich immer wieder die Frage, wie groß eigentlich das Vermögen der Familie ist. Gut, dass Robert so redselig ist…

Die Geissens-Oberhaupt Robert packt über Vermögen aus

Den Grundstein für seinen Reichtum legte Robert Geiss mit seiner Modemarke „Uncle Sam“, die er 1986 mit seinem Bruder gründete. 1995 verkauften sie das Unternehmen und sollen damit auf einen Schlag 140 Millionen D-Mark verdient haben.

Ein guter Start für Geschäftsmann Robert, der im Laufe der Jahre sein Vermögen ausbaute. 2022 ließ sich der TV-Star im „OMR Podcast“ in die Karten blicken und sprach offen über seine Geldgeschäfte. Hier verriet er den Hörern, dass er mehr als 100 Millionen Euro besitzt.

Millionen geknackt, Geissens verdienen weiter

2011 sang Carmen schon in ihrem berühmten Song „Jet Set“: „‚Life is for living‘, und genau so denken wir.“ Daran hat sich augenscheinlich auch nicht viel verändert.

„Ob du 50 Millionen hast oder 80 Millionen – du lebst dasselbe Leben. Da tut sich nichts. Wenn du morgen 500 Millionen obendrauf kriegst, dann ändert sich dein Leben. Da kaufst du dir auf einmal ein größeres Boot, ein größeres Haus, einen eigenen Privat-Jet. Aber in der Sparte zwischen 20 und 50 Millionen passiert nichts“, so Robert.

Mehr News:

Ausruhen tun sich die gebürtigen Rheinländer deswegen aber noch längst nicht. Ganz im Gegenteil. Immobilien-Geschäfte, Fernsehauftritte wie Carmens bei „Let’s Dance“, zusätzliche Werbeverträge und ihre Erfolgssendung im TV – die Geissens wissen, wie man Millionär bleibt.

Ganze Folgen von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ gibt’s nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek bei RTL+.