„Die Geissens“: Davina wird handgreiflich – Carmen muss plötzlich eingreifen

Jeder, der Geschwister hat, kennt die Situation: Man hat sich mal in den Haaren und diskutiert gerne mal über alle möglichen Sachen. So ist es auch bei den beiden Töchtern von „Die Geissens„: Davina und Shania geraten hin und wieder mal aneinander.

In den aktuellen Folgen von „Die Geissens“ macht die gesamte Familie Urlaub auf Mallorca. Dabei wohnen sie nicht in einem Luxus-Hotel oder einer glamourösen Ferienwohnung: Robert, Carmen und ihre zwei Kinder residieren auf der eigenen Yacht. Während Robert mit seinem Blutdruck zu kämpfen hat, sind die Frauen im Haus mit zanken beschäftigt.

„Die Geissens“: Rauferei zwischen Davina und Shania eskaliert

Da sie praktisch mitten auf dem Meer wohnen, muss die Familie per Speed-Boot an Land kutschiert werden. Am Montagabend (3. April 2023) machen sich „Die Geissens“ also auf den Weg in ein Restaurant, um eine Paella zu essen, ein typisch spanisches Gericht. Auf dem Rückweg scheinen die Gemüter dann etwas erhitzt.

Denn während der Bootsfahrt Richtung Yacht kommt es zwischen Shania und Davina zu einer kleinen Rauferei unter Schwestern. Dabei hauen sie sich abwechselnd und fordern die andere auf es zu lassen. Irgendwann wird auch Carmen mit reingezogen, die anschließend dazwischen gehen muss: „Ey! Schluss! Hört ihr jetzt auf?“, kreischt die gebürtige Kölnerin, während sie einen Schlag von Davina abbekommt. Lachend amüsieren sich die drei Frauen über den kleinen Kampf, der dadurch beendet wird, dass Carmen sich zwischen sie setzt. Das ist doch mal Geschwisterliebe!

„Die Geissens“: RTL2-Zuschauer starten Diskussion

Auf Instagram nehmen die Zuschauer der Doku-Soap die Szenen mit gemischten Gefühlen auf. Während sich einige prächtig unterhalten fühlen, finden andere, dass dieses Verhalten der beiden kindisch sei.

So schreibt eine Nutzerin: „Mit zehn Jahren würde ich das Verhalten ja noch verstehen, aber jetzt noch?“ Ein anderer Fan kommentiert hingegen: „Ich mag die beiden! Benehmen sich halt wie Schwestern und versuchen nicht künstlich erwachsen zu wirken, wie manche 13-Jährige.“

