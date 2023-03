„Die Geissens“: Eklat nach TV-Ausstrahlung! Zuschauer laufen Sturm – „Absolut furchtbar“

Bei diesen Äußerungen wird den „Die Geissens“-Zuschauer ganz schön mulmig. In den neuen Folgen der RTL2-Realityshow kommt es zu einem heftigen Wortgefecht zwischen Robert Geiss und seiner Tochter Shania. Die beiden sticheln sich gegenseitig an, bis der Familienvater eine deutliche Grenze überschreitet.

Nachdem der „Die Geissens“-Star von seinen Töchtern als dick bezeichnet wird, schießt er zurück und behauptet, Shanias Beine seien „sehr stämmig“ geworden (Mehr dazu hier). Die 18-Jährige ist erschüttert und droht sogar mit einem Hungerstreik. Zu viel für manche Zuschauer.

Robert Geiss macht gefährliche Aussage – Shania droht mit Hungerstreik

Gerade in der jüngeren Zielgruppe, die der Sender RTL2 offensichtlich anspricht, gelten die Themen Ernährung und Körperbilder als äußerst sensibel. Laut des Robert-Koch-Institutes leiden mehr als 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland an Essstörungen. Das betrifft ein Fünftel aller Heranwachsenden. Zu den häufigsten Erkrankungen zählen die Magersucht, die Ess-Brech-Sucht sowie regelmäßig auftretende Essanfälle ohne gewichtsregulierende Maßnahmen.

Ausgerechnet die Anorexie (Magersucht) wird nun Thema bei den Geissens. Nachdem Robert seiner Tochter an den Kopf wirft, ihre Beine seien dicker geworden und dass sie „gerade noch in die Jeans“ passen würden, zeigt sich Shania sichtlich verletzt. Zuerst stürmt sie wutentbrannt aus dem Bild, später kündigt sie an: „Ich will nichts essen für die Woche, bis ich im Krankenhaus ende und die mich künstlich ernähren und dann kann ich zehn Kilo abnehmen. Dann kann Papa mir nie wieder sagen, dass ich fett bin.“

„Die Geissens“-Zuschauer fassungslos: „So schafft man Magersucht“

Dass Roberts Kommentar nur ironisch gemeint ist und seine Tochter lediglich ärgern soll, interessiert das RTL2-Publikum in diesem Moment nur wenig. Sie sind entsetzt davon, dass der 59-Jährige überhaupt mit solchen Aussagen um sich wirft. Shanias emotionale Reaktion darauf sollte ihren Eltern zu denken geben, behaupten einige Zuschauer. In den sozialen Medien hagelt es Kritik für die Geissens:

„Was die Eltern manchmal unbedachtes, entwürdigendes zu ihren Kindern sagen, ist wirklich ziemlich furchtbar! Absolut unsensibel, übergriffig und unreflektiert.“

„Manchmal kann so eine Bemerkung – gerade bei jungen Frauen – im falschen Moment viel anrichten.“

„Hat er eigentlich eine Ahnung, wie gefährlich so eine Aussage enden kann?“

„Ein Satz, der eine jahrelange Krankheit nach sich ziehen kann.“

„Der Vater scheint reich an Geld zu sein, nur nicht reich an Verstand. So schafft man bewusst Magersucht, intelligenter Vater.“

In den Kommentaren bei Instagram meldet sich sogar eine Betroffene zu Wort und erklärt: „Wegen solcher Aussagen habe ich heute mit 51 Jahren immer noch Essstörungen.“

Dass der Vorfall nicht von RTL2 eingeordnet wird, sorgt zusätzlich für Empörung. Bisher haben sich weder der Sender noch die Geissens zu dem Eklat geäußert.