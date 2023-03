„Die Geissens“: Schock in Tiefgarage! Gezielte Attacke auf Roberts Lamborghini – „Komplett kaputt“

Für Autosammler wie Robert Geiss ist es der größte Albtraum: Ahnungslos betritt er am Morgen mit Ehefrau Carmen und den gemeinsamen Kindern die Tiefgarage ihres Luxus-Apartments in Monaco. Dann trifft die Geissens der Schlag: Jemand hat es auf ihren Fuhrpark abgesehen!

Sowohl das Auto von Carmen als auch der Lamborghini Urus von Robert sind mutwillig beschädigt worden. Die Geissens geraten sofort in Panik: „Wer hat uns das angetan?“

Die Geissens haben Angst: „Jemand, der unsere Autos sabotiert“

Als sich die Geissens gerade auf den Weg zum nächsten Shopping-Trip machen wollen, erleben sie eine böse Überraschung. Ihr grüner Lamborghini, der in der Tiefgarage geparkt ist, hat einen platten Reifen. „Damit können wir nicht fahren“, stellt Robert schockiert fest. Es folgt ein lautes Atmen, sein Puls rast offenbar. „Der ist komplett kaputt“, merkt Nesthäkchen Shania an.

Verunsichert fragt Davina bei ihrem Vater nach: „Kann das einfach so passieren?“ Nein, diese Art von Beschädigung kann kein Zufall sein, sagt Robert. Er geht sofort vom Schlimmsten aus: „Nicht, dass wir hier jemanden haben, der unsere Autos sabotiert. Mama hat eine Beule im Auto, jetzt haben wir einen kaputten Reifen.“ Handelt es sich bei den Vorfällen etwa um gezielte Angriffe auf die Geissens?

Angriff auf die Geissens? Fachmann äußert düsteren Verdacht

Als die Geissens den kaputten Reifen zum Reifendienst bringen, folgt der nächste Schock: Das Gummi ist nicht etwa nur durch eine spitze Scherbe gerissen. Nein, jemand hat den Reifen auch noch erhitzt. „Jetzt sagt der Fachmann auch noch, der Reifen wurde erhitzt und stand unter Druck. Wer hat uns das denn angetan?!“, ärgert sich Carmen im Einzelinterview.

Die Kameras, die in der Tiefgarage angebracht sind, können dafür leider keinen Beweis liefern. „Die können angeblich nicht sehen, wer das war. Sehr komisch“, berichtet Carmen in der RTL2-Show. Dieses Rätsel dürfte die Geissens also noch länger beschäftigen.