„Die Geissens“: Wut wegen Davinas Bikini-Bilder – „Einfach nur ekelhaft“

Sie lebt ein Leben im Luxus. Teure Häuser, teure Autos, teurer Schmuck, teure Urlaube – „Die Geissens„-Star Davina Geiss hat das, was sich viele Menschen wünschen. Und sie musste nicht einmal besonders viel dafür tun. Schließlich hatte die 19-Jährige einfach Glück. Glück, das Kind reicher Eltern zu sein.

Und so zeigt der „Die Geissens„-Sprössling auch gerne und oft, was sie hat. Auf ihrem Instagram-Profil häufen sich Bilder, die sie in teuren Designer-Klamotten zeigen, Fotos, aufgenommen in den edelsten Hotels dieser Welt. Es ist irgendwie fast nachvollziehbar, dass bei diesem Anblick aus dem ein oder anderen Follower auch mal der Neid spricht.

„Die Geissens“-Spross Davina bekommt den Ärger der Fans ab

Zuletzt erst teilte Davina eine Zusammenfassung ihrer schönsten Urlaubsmomente. Davina am Pool, Davina im Bikini, Davinas Sonnenbrille liegend auf einem Handtuch. Eigentlich nichts Wildes, doch die 19-Jährige bekam trotzdem den Zorn ihrer Follower zu spüren. Und das lag vor allem an der Bildbearbeitung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Die Fotoshop-Skills werden auch nicht wirklich besser. Warum macht man das?“, fragt beispielsweise ein Fan der 19-Jährigen. Ein anderer ergänzt: „Schau dir mal die Füße und die Beine an und dann schau dir die Sendung an, wie sie wirklich aussieht. Unmöglich sowas. Das hat sie nicht nötig.“

Fans nehmen Davina Geiss in Schutz

Zum Glück gibt es aber auch Fans, die den RTL-Zwei-Star in Schutz nehmen. „Das ist kein Photoshop. Das ist ein 19-jähriges, hübsches Mädchen. Was soll da Photoshop?“, fragt beispielsweise eine Followerin. Und eine weitere schimpft: „Sie darf posten was sie will und finde es einfach nur ekelhaft, dass viele ekelhafte Kommentare von sich lassen, dass sie heiß, sexy oder was auch immer ist. Sowas hat unter ihrem Bild nichts zu suchen.“

Mehr Nachrichten:

Die neuen Folgen von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ laufen immer montags um 20.15 Uhr bei RTL ZWEI.