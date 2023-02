„Die Geissens“: Schock im Urlaub! Robert erhält unerwartete Diagnose – „Muss kontrolliert werden“

Wenn die Geissens in den Urlaub fahren, wird es bekanntlich luxuriös. Eine 0-8-15-Ferienwohnung kommt für die RTL2-Stars aus Monaco nicht in Frage. Bei ihrem Ausflug in die Slowakei besuchen Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss ein dekadentes Wellness-Hotel.

Während sich Nesthäkchen Shania schon auf eine ausgiebige Rückenmassage freut, interessiert sich Mama Carmen vor allem für die medizinischen Behandlungen. Als sich die Geissens einem Check-up unterziehen, erhält Familienvater Robert eine unerwartete Diagnose. Der 59-Jährige muss sich vorsehen.

Sorge um Papa Robert: Die Geissens lassen sich im Spa-Hotel untersuchen

Das Spa-Hotel wirbt mit „Schwimmbädern mit heilendem Thermalwasser, Wasserbehandlungen und Heilverfahren“, die vor allem das Immunsystem stärken sollen. Es sei der ideale Ort, um die „positive Energie wieder aufzuladen“. Genau das Richtige also für Robert, den die Geissens-Mädels manchmal ganz schön in den Wahnsinn treiben können.

Bevor die Ärzte jedoch entscheiden, welche Therapien die Geissens benötigen, steht ein medizinischer Check-up an. Während Carmen mit Top-Blutwerten glänzt („Sie haben den Blutdruck einer 20-Jährigen“), ist das Ergebnis von Roberts Untersuchung eher besorgniserregend. „Oh, oh“, platzt es nervös aus Carmen, als sie die Blutdruckwerte ihres Mannes sieht. Beunruhigt fragt Shania beim Arzt nach: „Ist es schlimm?“ Es ist nicht das erste Mal, dass Robert seiner Familie Angst einjagt (Mehr dazu hier).

Schock für die Geissens: Darauf muss Robert jetzt achten

„Es ist nicht sehr schlecht, aber es muss kontrolliert werden“, betont der Experte. Robert soll deshalb ab sofort eine Woche lang dreimal täglich seinen Blutdruck messen. Die Ergebnisse soll der Unternehmer dokumentieren und später dem Arzt vorlegen. Robert nimmt die Diagnose gelassen. „War ja klar. Hohen Blutdruck zu haben bei euch drei Frauen, ist doch eine ganz normale Geschichte“, entgegnet er im Interview mit Ehefrau Carmen.

Hypertonie, so der Fachbegriff für die Herz-Kreislauf-Erkrankung, ist allerdings nicht zu unterschätzen. Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck kann im schlimmsten Fall zu Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Nierenschäden führen. Ausreichende Bewegung, das Vermeiden von Übergewicht, wenig Salz im Essen sowie der Verzicht auf Alkohol und Zigaretten können dabei helfen, den Blutdruck zu senken.