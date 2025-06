„Kampf der Realitystars“: Es kommt etwas Beeindruckendes ans Licht

Am Mittwochabend (18. Juni) lief bei RTL2 zur Primetime wieder alles für Reality-TV-Fans: Die siebte Folge von „Kampf der Realitystars“ wurde ausgestrahlt.

Fest steht: Sie brachte viele Überraschungen mit sich. Neben einer plötzlichen Rückkehr der zwei ausgeschiedenen Teilnehmer Anouschka Renzi und Can Kaplan trafen die Stars eine deutliche Entscheidung.

„Kampf der Realitystars“: Spannung und Drama war garantiert

So wählten sie Teilnehmerin Laura Lettgen an der „Wand der Wahrheit“ zur vermeintlich hinterhältigsten Person der Runde.

Außerdem bestimmten die Stars gleich mehrere Kandidaten für einen möglichen Exit, die dann in alles entscheidenden Challenges um ihren „Kampf der Realitystars“-Verbleib kämpften mussten. In der finalen Runde zog schließlich Anouschka Renzi gegen Can Kaplan den Kürzeren und musste die Show zum zweiten Mal verlassen.

Wie kam die Episode bei den Zuschauern an?

Klar ist: Ausscheiden und Niederlagen tun sehr weh – besonders für die ehrgeizigen Kandidaten. Doch hat auch RTL2 mit einer qualvollen Quoten-Niederlage zu kämpfen? Wie beliebt war eigentlich die siebte Episode von „Kampf der Realitystars“ bei den TV-Zuschauern?

Die „DWDL“-Zahlen zeigen, dass die aktuelle Episode sich als wahrer Volltreffer erwies. So erzielte das Reality-Format zufriedenstellende Marktanteile von 6,3 und 6,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Somit konnte sich RTL2 über neue Staffelrekorde freuen.

Insgesamt verfolgten zu Beginn der Episode rund 0,51 Millionen Zuschauer „Kampf der Realitystars“. Ab 21.24 Uhr stieg die Reichweite sogar auf 0,58 Millionen an! Es bleibt spannend, ob sich der Auswärtstrend auch in der nächsten Woche bestätigt. Am Donnerstagmorgen (26. Juni) dürfte dann Klarheit herrschen.