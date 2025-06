„Kampf der Realitystars“: Kandidatin schmeißt freiwillig hin – der Grund ist ernst

Was für ein Paukenschlag direkt zum Staffelstart! Kaum zog Skandal-Kandidatin Christin Okpara in die Sala ein, knallte es bei „Kampf der Realitystars“ gewaltig – und eine Konkurrentin schmiss sogar freiwillig hin! Linda Nobat packte kurz nach dem Einzug ihrer Erzfeindin ihre Sachen und verließ die Show ohne große Worte, aber mit jeder Menge Drama im Gepäck.

So eine Eskalation gab es bei „Kampf der Realitystars“ (RTL2) noch nie: Noch bevor die Stimmung richtig aufkochen konnte, eskalierte der Zickenkrieg. Den Hintergrund verrät Christin nun höchstpersönlich.

„Kampf der Realitystars“: Eskalation kurz nach Auftakt

„Kampf der Realitystars“-Kandidatin Christin Okpara hat für den plötzlichen Abgang ihrer Widersacherin nur wenig Verständnis und umso mehr klare Worte. Im Interview mit „Promiflash“ holt sie aus: „Als ich gesehen hab, dass Linda ihre Koffer packt, dachte ich nur: ‚Besser so, Girl.‘ Aber im nächsten Moment wurde mir klar, wie feige das eigentlich ist. Anstatt mit mir zu sprechen oder sich zu entschuldigen, haut sie einfach ab.“

Der Hintergrund: Zwischen den beiden Reality-Damen schwelt seit ihrer gemeinsamen Zeit bei „Beauty & The Nerd“ eine handfeste Fehde. Schon dort flogen in Folge eins verbal die Fetzen und das Drama setzte sich offenbar abseits der Kameras fort. Ein Streit eskalierte so heftig, dass Linda vor Gericht zog und verlor. Ein Schlag, den sie offenbar bis heute nicht verkraftet hat.

Linda meldet sich zu Wort

Linda erklärte selbst in einer Instagram-Story: „In einer vergangenen Show hatten wir unsere Probleme, es kam zu einem verbalen Wortwechsel – Mobbingattacken, Online-Hetze, auf den dazu gehörigen Veranstaltungen auch immer mal wieder Spitzen. Wir hatten eine Gerichtsverhandlung vor Kurzem.“

Linda fürchtete, der mentalen Belastung nicht standhalten zu können, und zog daher freiwillig die Reißleine. Trotz Lindas und Christins kurzen Erklärungen ist unklar, was genau passiert ist.

„Kampf der Realitystars“ läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2 und vorab auf RTL+. Seit dem 7. Mai läuft die sechste Staffel.