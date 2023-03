„Die Geissens“: Zickenkrieg bei Shopping-Tour! Shania ergreift die Flucht – „Fuck this shit!“

Bei den Geissens hängt der Haussegen schief. Ausgerechnet Papakind Shania und Familienvater Robert haben sich verkracht. Nachdem die 18-Jährige ein divenhaftes Verhalten an den Tag legt, schießt der Millionär zurück – und geht dabei viel zu weit.

Ein unscheinbarer Kommentar des Unternehmers löst einen riesigen Zickenkrieg bei den Geissens aus. Mama Carmen ist fassungslos, als sie erfährt, was Robert seiner Tochter an den Kopf wirft. Er ahnt gar nicht, welch schwerwiegende Folgen seine Aussage hat.

Zickenkrieg bei den Geissens: Robert bezeichnet Shania als „stämmig“

Nach außen gibt Geissens-Nesthäkchen Shania die toughe Blondine, doch in ihr sieht es ganz anders aus. Wie jedes andere Mädchen in ihrem Alter zerbricht sich die 18-Jährige den Kopf darüber, wie sie auf andere wirkt. Gerade das Aussehen spielt dabei eine große Rolle. Bei Instagram inszeniert sich Shania zwar als Nachwuchsmodel, doch hinter den perfekten Schnappschüssen versteckt sich eine zerbrechliche junge Frau.

Bei einem Shoppingtrip in Monaco verscherzt es sich Shania mit ihrem Vater Robert. Nach anfänglichen Zickereien schlägt die Stimmung plötzlich um. „Du hast einen größeren Arsch“, wirft Shania ihrem Papa an den Kopf. Daraufhin entgegnet ihr Robert mit einem Blick auf ihre nackten Beine: „Die sind aber sehr stämmig geworden. Passen gerade noch in die Jeans.“ Ein Satz, den der „Die Geissens“-Star noch bereuen sollte.

Shania droht: „Bis ich im Krankenhaus ende und die mich künstlich ernähren“

Als Carmen die Aufnahmen später sieht, rammt sie ihrem Ehemann den Ellbogen in die Rippen: „Robert, das ist doch nicht dein Ernst! Sowas sagt man einer Frau nicht.“ Der 59-Jährige versucht sich zu rechtfertigen und meint, dass die Geissens-Kinder mit dem Schlagabtausch angefangen hätten. Wie sehr Shania der Seitenhieb verletzt hat, ahnt er nicht.

„Was Papa gerade gesagt hat, hat mir wirklich weh getan“, hört man die 18-Jährige sagen, bevor sie wutentbrannt aus dem Laden stürmt. Mit einem letzten Blick auf Roberts bedrucktes Oberteil schimpft sie: „Wie es auf deinem T-Shirt steht – ‚Fuck this shit‘!“ Als es kurz darauf in ein weiteres Geschäft geht, kann sich Shania die ein oder andere Spitze nicht verkneifen. „Angeblich bin ich fett“, behauptet sie.

Wenig später eskaliert die Situation auf der Yacht der Geissens. Shania kündigt einen Hungerstreik an. „Ich will nichts essen für die Woche, bis ich im Krankenhaus ende und die mich künstlich ernähren und dann kann ich zehn Kilo abnehmen. Dann kann Papa mir nie wieder sagen, dass ich fett bin“, meint die 18-Jährige. Harte Worte, die ihre Eltern wachrütteln sollen. Zur Info: In Deutschland leiden laut RKI mehr als 20 Prozent der Heranwachsenden an Essstörungen.

Am Ende der Folgen sitzen die Geissens aber glücklicherweise mit beiden Töchtern am Esstisch und genießen ihr Mittagessen. Auch Shania scheint wieder Appetit gefasst und ihrem Papa vergeben zu haben.