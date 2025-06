„Bachelor“: RTL-Kandidatin zieht die Reißleine – „Der ist es nicht“

RTL legt nach: Gleich zwei Männer treten 2025 wieder die Suche nach der großen Liebe an. Mit „Die Bachelors“ startet ein neues Kapitel im „Bachelor“-Kosmos und das gleich im Doppelpack. Fotograf Felix (32) aus Berlin und Versicherungsfachmann Martin (35) aus Troisdorf begeben sich in Kapstadt auf Herzensmission. Doch was vielversprechend klingt, sorgt schnell für erste Spannungen.

Denn diese Bachelors haben etwas im Gepäck, das in der Welt der Rosen eher selten ist: Beide sind Väter. Und das freut nicht jede Kandidatin, im Gegenteil.

„Bachelor“: Kandidatin zieht sofort die Reißleine

Schon beim ersten Kennenlernen sprühen nicht nur die Funken, sondern auch erste Zweifel kommen auf. Beim Blind Date in Deutschland spricht Junggeselle Martin offen über seine Vergangenheit: Geschieden, zwei Töchter im Grundschulalter. Die Reaktion von Wimpernstylistin Nadine M. folgt prompt. „Dass er schon mal verheiratet war, hat mich rausgehauen“, gesteht sie. Für sie ist nach wenigen Minuten klar: Das wird nichts. „Ich dachte so: ‚Nee, der ist es nicht.'“

Damit ist Nadine die erste Kandidatin, die die Show noch in Folge eins verlässt. Doch bei Martin geht die Pechsträhne zunächst weiter.

„Bachelor“: Single-Damen reagieren gemischt

Auch bei Lehramtsstudentin Lisann sorgt das Vater-Thema für Irritationen. Martins Bauchgefühl warnt ihn, er zieht die Konsequenz: keine Rose, kein Weiterkommen. Anders bei Kandidatin Viviane. Als Martin erzählt, dass er Papa ist, reagiert sie begeistert. Sie ist selbst Mutter und sieht in ihm einen Mann mit Tiefe.

Währenddessen läuft es für Bachelor Felix noch entspannt. Der Berliner Content Creator ist ebenfalls Vater, hat einen fünfjährigen Sohn. Unter dem Deckmantel eines Presse-Shootings fotografiert er die Kandidatinnen und beobachtet dabei ganz nebenbei ihr Verhalten, bis in Kapstadt schließlich die große Überraschung folgt: Er ist einer der beiden Bachelors.

Wie die Kandidatinnen auf Martins Bachelor-Kollege Felix reagieren, erfahren Zuschauer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL oder in der Mediathek des Senders.