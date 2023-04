Die Geissens (RTL2): Anhänger fassungslos – „Bringt ihr alten Scheiß im Fernsehen?“

München kann ja jeder. Das dachten sich wohl auch die Geissens und holten sich das Oktoberfest in der neuen Folge von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ direkt einmal in die eigene Villa nach Saint-Tropez. Ob Lederhosen, Lebkuchenherzen oder der traditionelle Bieranstich. Robert, Carmen und Co. wollten ihr Oktoberfest an der französischen Riviera möglichst originalgetreu nachspielen.

Aber halt: Findet das Oktoberfest nicht traditionell im September und Oktober statt? Das fragten sich wohl auch einige Fans der „Geissens“ und machten bei Instagram kurz vor Ausstrahlung der neuen Folge direkt einmal ein sprichwörtliches Fass auf.

Die Geissens feiern Oktoberfest

„Oktoberfest? Im April??? Bringt ihr alten Scheiß im Fernsehen oder seid ihr aktuell ganz durchgeknallt?“, schreibt ein „Geissens“-Anhänger dezent ungehalten bei Instagram. Naja, er scheint vergessen zu haben, dass die Sendung nicht live ausgestrahlt wird, sondern erst einmal aufgezeichnet, geschnitten, nachgearbeitet und so weiter wird. Und doch: Wir sind sicher, dass diese Folge am Montagabend (24. April 2023) gut ankommen wird.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn neben Bier, Geschunkel und Glückseligkeit kommt sogar noch richtig Spannung auf. Es wird blutig. Richtig gelesen. Beim traditionellen Fassanstich läuft leider nicht alles glatt und Robert trifft neben dem Hahn auch seinen eigenen Finger.

Blutiger Unfall bei Fassanstich

Hätte Robert doch vorher nur auf seine innere Stimme gehört. „Wir haben darüber diskutiert und haben gesagt, man braucht richtig Power dafür. Ich traue es mir schon fast nicht zu, aber ich glaube, die Davina ist da noch zu zaghaft und dann spritzt es ihr überall rum und dann haben wir richtig die Sauerei. Dann haben wir kein Oktoberfestbier, was machen wir dann?“, fragte der Millionär vor Zapfanstich noch.

Mehr Nachrichten:

Und dann ging alles schief. Trotz festem Schlages schaffte es der 59-Jährige nicht, den Hahn ins Fass zu schlagen. Dafür jedoch schaffte er es, seinen Mittelfinger blutig zu schlagen. „Ich habe mir am Ende des Tages sogar noch auf den Finger geschlagen. Das war ein bisschen zu viel Schmackes. Die haben mir gesagt, man muss das mit richtig viel Power machen, war glaube ich, zu viel Power“, witzelte Robert und hob seinen blutigen Finger in die Höhe. Na immerhin hat er den Humor nicht verloren. Du willst wissen, wie die Geissens diese Feste bezahlen? Wir klären auf: So reich sind die Geissens wirklich.