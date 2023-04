„Die Geissens“: Mega-Überraschung für die Fans – sie lässt nicht lange auf sich warten

Seit 2011 zeigen „Die Geissens“ ihr glamouröses Jetset-Leben im deutschen Fernsehen. Mittlerweile sind Robert und Carmen Geiss gemeinsam mit ihren beiden Kindern Shania und Davina hierzulande richtige TV-Stars und haben eine große Fangemeinschaft.

Wie ein Blick in das TV-Programm der nächsten Tage verrät, haben die Fans von „Die Geissens“ jetzt jeden Grund zum Jubeln. Denn der Sender RTL2 macht ihnen zu Ostern eine ganz besondere Überraschung, über die sie sich sicher freuen werden.

„Die Geissens“: 21. Staffel ist international

Seit dem 2. Januar 2023 zeigt RTL2 die neuen Folgen der 21. Staffel von „Die Geissens“. Dort sehen die Zuschauer, wie die vierköpfige Familie quer durch die Welt jettet und ein Vermögen verprasst. Von Urlaub in London, über Ausflüge nach Istanbul und Dubai, bis hin zu chillen auf Mallorca: Die Vier lassen es sich wieder mal gut gehen.

Und auch die typischen Konflikte zwischen den einzelnen Familienmitgliedern, die die Fans so lieben, bleiben nicht aus. Raufereien zwischen Davina und Shania, flotte Sprüche von Robert und herrlich verpeilte Aktionen von Carmen. Die Zuschauer bekommen in den neuen Folgen die geballte Ladung an Unterhaltung.

RTL2 zeigt „Die Geissens“-Marathon

So kommt es, dass der Sender RTL2 jetzt entschieden hat, am Ostermontag den ganzen Tag „Die Geissens“ zu senden. Von 10.20 Uhr bis 22.15 Uhr sehen die Zuschauer ausschließlich die Gesichter von Robert, Carmen, Shania und Davina über ihre Bildschirme flimmern. Wer gar nicht mehr bis zum Ostermontag warten kann, der hat die Möglichkeit, sich die Folgen vorab in der Mediathek bei RTL+ anzuschauen.

Neulich drohten „Die Geissens“ mit ihrem TV-Aus beim Sender RTL2. Der Grund: Sie haben eine deutliche Meinung zu einem Format, welches RTL2 in ihrem Programm aufnehmen wollte.