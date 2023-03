„Die Geissens“ drohen mit TV-Aus: „Bei RTL2 aufhören!“

Bei RTL2 haben „Die Geissens“ echten Kultstatus. Mit ihrem eigenen Format „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ sind die Weltenbummler seit 2011 auf Sendung. Doch damit könnte schon bald Schluss sein, denn die Geissens haben die Nase gestrichen voll.

Und zwar nicht von nörgelnden Fans, sondern von ihrem Haus und Hof Sender RTL2. Der Grund: Die Zusammenarbeit mit Michael Wendler und dessen Frau Laura Müller. Der Sender will Lauras Schwangerschaft begleiten und auch die Geburt mitfilmen – unmöglich, finden die Geissens, die die Vergangenheit des einstigen Ballermann-Stars offensichtlich nicht vergessen haben.

„Die Geissens“ sprechen von TV-Aus

Zur Erinnerung: In der Corona-Pandemie machte Michael Wendler nicht etwa mit seiner Musik, sondern seinen kruden Verschwörungstheorien Schlagzeilen und sympathisierte offen mit Querdenkern. Die Konsequenz folgte prompt: RTL entzog dem Wendler seinen DSDS-Juryposten und entfernte sämtliche Aufnahmen mit ihm aus der Mediathek.

Doch all das ist jetzt anscheinend vergessen, denn wie Partnersender RTL2 kürzlich mitteilte, „soll alles anders werden, denn er und seine Frau Laura erwarten erstmals Nachwuchs.“ An den großen Wandel glaubt Familie Geiss zumindest nicht und darum meldet sich Carmen Geiss am Mittwochmorgen (15. März) mit einem eindeutigen Statement, das RTL2 nicht ignorieren kann.

„Die Geissens“ haben klare Meinung zu Michael Wendler

„Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen ‚Doku Soap Format Baby-Glück‘ heute Morgen bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht. Wir distanzieren uns aufs Schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als ‚KZ‘ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL 2 aufhören!“

Auf Instagram ragieren die Fans der Geissens und zeigen sich begeistert über die klaren Worte von Carmen. Einige befürchten aber auch, die Familie könnte Ernst machen. Bleibt abzuwarten, wie RTL2 darauf reagiert…