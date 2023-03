Michael Wendler: Sensation – RTL2 zeigt Geburt des Kindes im TV

Die Spatzen hatten es schon von den Dächern gepfiffen. Ja, es war verdächtig ruhig um Schlagerstar Michael Wendler geworden. Nachdem er und seine Partnerin Laura Müller Anfang Februar die Babybombe platzen gelassen hatten, herrschte eisige Stille auf ihren Social-Media-Accounts.

Einzig zum Geburtstag von Töchterchen Adeline Ende Februar wurde noch einmal etwas geteilt, seitdem haben die zahlungsunwilligen Anhänger von Michael Wendler und Nackt-Model Laura Müller nichts mehr vom einstigen Glamourpärchen gehört. Und nun auch noch das.

Michael Wendler zieht den Telegram-Schlussstrich

Lange Zeit, so schien es zumindest, war Telegram die beliebte Plattform des Wendlers. Dort konnte der gefallene Schlagerstar seinen Theorien freien Lauf lassen. Wendler teilte Artikel, in denen über die angeblichen Gefahren einer Corona-Impfung fabuliert wurde. Er erzählte denen, die es hören wollten, wie schlecht er doch von allen möglichen Menschen und Firmen behandelt wurde und sogar Themen der US-Politik ließ der Mann von Laura Müller nicht unerwähnt.

Doch das ist nun Vergangenheit: Der Wendler zieht den Telegram-Schlussstrich. Dort heißt es in einem neuen Posting nämlich: „Liebe Follower, Fans und Freunde … Ich habe mich entschieden, meinen Telegramkanal in den nächsten Tagen komplett zu löschen. Es wird hier keinen Content mehr geben. Liebe Grüße aus den USA. Michael Wendler.“

Wieso macht der Wendler Schluss?

Zu den Gründen, die zu dieser Entscheidung führten, sagte der Sänger nichts. Ob er den Kanal also aus rein wirtschaftlichen Zwecken nicht mehr bedienen will oder ob es zu einem Umdenken bei dem Mann kam, der einst mit „Sie liebt den Dj“ oder „Egal“ große musikalische Erfolge erzielen konnte, ist unklar.

Laut „Bild“ soll der Wendler aber tatsächlich am großen Comeback arbeiten und sich wieder dem widmen, was ihn groß gemacht hat: der Musik. „Michael will sich von den Verschwörungstheorien distanzieren, damit seine Frau Laura neue Werbepartner bekommt und er wieder zurück ins Rampenlicht kann“, erklärt ein Vertrauter des Paares.

Mehr Nachrichten:

Jetzt ist klar: Michael Wendler kehrt zurück ins deutsche Fernsehen. Wie RTL ZWEI bestätigt, wird der Sender Michael Wendler und seine Frau Laura Müller in der Schwangerschaft begleiten. Sogar die Geburt will der Sender zeigen.

Wendler: „Kinder sind das Wichtigste im Leben. Ich bin außer mir vor Freude, dass Laura und mir bald Nachwuchs ins Haus steht. Ihr und dem Baby gilt jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe. Was sie am allerwenigsten brauchen, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren. Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. Laura und ich sehen dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns an. Ich freue mich darauf, dass die TV-Zuschauer Lauras und meinen Weg in unser Familienglück begleiten.“