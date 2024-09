Geheimnis gelüftet – Laura Müller enthüllt Baby-Geschlecht

Welch Überraschung im Hause Wendler-Müller! Laura Müller (24) verkündet die süße Nachricht.

Kaum haben die hübsche Brünette und ihr Ehemann Michael Wendler (52) Mitte Juli bekannt gegeben, dass sie wieder Eltern werden, da lassen sie auch schon die nächste Baby-Bombe platzen: Das Geschlecht ihres zweiten Kindes steht fest! Dabei dürften die Fans der Zwei aus dem Häuschen sein.

Laura Müller mit süßer Verkündung

Das Traumpaar schreibt das nächste Kapitel in seiner Familiengeschichte. Nachdem 2021 ihr erstes Kind, der kleine Rome Aston, geboren wurde, sind die beiden überglücklich, bald wieder Windeln wechseln zu dürfen. Am Mittwochabend (18. September) schaffen Laura und Michael endlich die langersehnte Klarheit.

In einem herzerwärmenden Instagram-Post verriet Laura das Babygeschlecht. Ein süßes Bild von Laura und Michael in trauter Zweisamkeit, begleitet von der großen Enthüllung: Es wird wieder ein Junge! Die Follower, die seit der Schwangerschaftsankündigung gespannt auf jedes Update lauerten, können also endlich aufatmen.

Laura schrieb stolz unter das Bild: „Unser zweites Glück ist ein…Junge! Wir sind so unfassbar stolz bald Eltern von einem weiteren, wundervollen Sohn zu sein.“ Ein echter Herzensbrecher scheint also im Anmarsch zu sein – und wie es aussieht, könnte er den ersten Wendlerspross, Rome Aston, schon bald ordentlich auf Trab halten.

Schon bei ihrem ersten Kind betonte die Influencerin, wie sehr ihr die Erziehung und das Familienleben am Herzen liegen. Dabei legt sie großen Wert darauf, sich selber um ihr Baby zu kümmern, statt eine Nanny zu beschäftigen. Auf Social Media sagte sie einst: „Ich wusste von Anfang an, dass wenn ich ein Baby habe, dann bleibt es nur in meiner Obhut. Er bleibt nur bei uns, ausschließlich. Er ist immer mit dabei.“

Dass Laura und Michael nun einen weiteren Jungen erwarten, scheint ihr Familienglück nur noch mehr zu vervollständigen.