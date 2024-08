Laura Müller erträgt es nicht: Jetzt wird’s selbst ihr zu viel

Als junge Mutter hat man es oft nicht leicht. Vor allem, wenn das zweite Baby schon in einem heranwächst. Es dürfte ein Gefühl sein, das auch Laura Müller, die Frau an der Seite von Michael Wendler, kennt. Schließlich erwarten sie und der Mann, der einst als Schlagersänger Karriere machte, und dann mit absurden Corona-Verschwörungen auffiel, bald auch noch ein zweites Kind.

Dennoch scheinen sich die beiden die Zeit vor der Geburt von Wendler-Baby Nummer zwei so schön wie möglich zu machen, und so ging es mit Sohnemann Rome-Aston nun ins Disney-World. Dort feiert man bereits seit dem neunten August die „Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party“. Klar, dass Laura Müller und Michael Wendler dabei sein mussten.

Laura Müller auf Familienausflug mit Michael Wendler

Und es schien auch richtig schön gewesen zu sein, wie die 24-Jährige nun via Instagram berichtete. „Wir waren gestern Abend im Disney World“, so Müller in ihrer Instagramstory am Mittwoch (14. August 2024). „Ich muss sagen: War richtig cool. Es hat um sieben Uhr abends angefangen und ging bis zwölf Uhr, also bis Mitternacht. Wir sind natürlich früher gegangen, aber das Schöne war einfach, es ist ziemlich schnell dunkel geworden, deswegen war es nicht so heiß. Weil ich es überhaupt nicht mag, gerade hier im Hochsommer, die Florida-Hitze … kannste vergessen“, so Laura, der die Hitze in ihrer Wahlheimat im Sommer wohl doch etwas zu warm ist.

„Viel zu heiß“, so die 24-Jährige. Dennoch sei es ein schöner Tag gewesen, eben weil man abends erst zur Parade gegangen sei. Und auch Söhnchen Rome-Aston schien es gut gefallen zu haben. Den sah man zwar im Video nicht, man hörte ihn jedoch vergnügt quietschen und brabbeln.

Disney World war jedoch nicht der letzte Stopp auf der Reise von Laura Müller und Michael Wendler. Sie würden noch ganz viele andere Sachen machen, so die Influencerin. Was noch so kommt, wir sind gespannt.