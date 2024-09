Laura Müller: Protzanfall – „Wieso braucht ein Kind sowas?“

Dass Laura Müller und Michael Wendler nicht gerade super sparsam leben, dürfte mittlerweile jedem bekannt sein. Teurer Schmuck, teure Taschen, Kindermode von den teuersten Designern sind für das Paar, das mittlerweile in den USA lebt, Alltag. Doch in ihrem neuesten Video hat sich Laura Müller wieder einmal selbst übertroffen.

„Wie die Mama, so der Sohn“, schreibt die schwangere Gattin des einstigen Schlagerstars Michael Wendler zu dem kurzen Video, das gleich zwei Luxuskarossen zeigt. Eines davon wohl von ihr selbst, das andere von Sohnemann Rome-Aston. Und natürlich fahren Laura Müller und Sohnemann Rome-Aston keinen Kleinwagen.

Protzanfall von Laura Müller

Zum Song „Ridin“ von Chamillionaire zeigt die 24-Jährige nämlich nicht nur ihren Edel-SUV, einen Lamborghini Urus (Kostenpunkt: mehr als 200.000 Euro), sondern auch noch die Kinderversion des Luxuswagens (rund 220 Euro).

Bei den Fans kommt die Aktion gar nicht gut an. „Wenn er irgendwann erfährt, wie die Mama das Geld dafür verdient hat, ist er bestimmt sehr stolz“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „Hauptsache der kleine Mann lernt auch was WIRKLICH wichtig ist im Leben.“ Ein Dritter schreibt: „Ja toll, aber wieso braucht ein Kind sowas?“

Laura Müllers Fans sind zwiegespalten

Doch es gibt auch Followerinnen und Follower, die Laura in Schutz nehmen. „Ohh wie süß ist das denn?“, heißt es da beispielsweise. Eine andere Followerin ergänzt: „Aw wie süß. Das ist ja goldig! Liebe dich als Mama.“ Und eine Dritte ergänzt: „Mega, wer hart arbeitet, kann sich auch was leisten.“

Dann sind wir ja mal gespannt, welches Auto der zweite Sohn von Michael Wendler und Laura Müller bekommt. Der dürfte schließlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ebenso spannend dürfte werden, ob Michael Wendler im kommenden Jahr wirklich in Oberhausen auftritt. Schließlich musste der Mann, der in den vergangenen Jahren mehr mit abstrusen Theorien auffiel als durch seine Musik, schon mehrere Rückschläge verkraften.