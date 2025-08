Geld zurück bei McDonald’s? Nur unter einer Bedingung

Burger, Eis, Pommes oder auch Nuggets: Wer Lust auf Fast Food hat, ist bei McDonald’s an der richtigen Adresse. Kein Wunder, dass kleine wie große Besucher jedes Mal strahlen, wenn die dampfenden Leckereien auf dem Tablett landen.

Klar ist aber auch: Der (leckere) Spaß geht ordentlich ins Geld – doch jetzt gibt’s für die Fans einen Grund zur Freude: Wer diesen Gegenstand abgibt, bekommt sogar etwas zurück …

McDonald’s setzt auf Nachhaltigkeit – Speisen in Mehrwegbecher

Die Zeiten, in denen Cheeseburger und Pommes bei McDonald’s gleichermaßen einen Euro gekostet haben, sind längst vorbei. Die meisten haben sich damit abgefunden, dass die meisten Preise, auch beim Fast Food, nicht sinken, sondern vielmehr steigen.

Was Burger-Fans aber nicht akzeptieren müssen: Immer dieselben Produkte! Denn neben den beliebten Klassikern gibt es regelmäßig neue Sonderangebote – und nicht nur das: Auch bei den Verpackungen hat sich etwas getan. Und wer auf Nachhaltigkeit setzt, wird’s schon bemerkt haben.

Seit 2022 verfolgt McDonald’s nämlich ein klares Ziel und das ist eben, dass alle Filialen nachhaltiger werden. Und deshalb gibt’s Getränke und Eis in praktischen Mehrweg-Behältern – gegen ein Pfand von einem Euro. Die Idee kommt gut an, sorgt aber auch für ein bisschen Verwirrung.

Wie bekomme ich mein Geld zurück? Eine Antwort

So fragt ein User auf Facebook: „Kurze Frage, wie viele Mehrwegbecher darf man auf einmal bei McDonalds zurückbringen?“ Prompt antwortete McDonalds darauf, dass es kein Limit gibt. Schön und gut – doch wie bekomme ich mein Geld zurück?

Nun ganz einfach: Nach dem Verzehr kann der Mehrwegbecher „in jedem deutschen McDonald’s Restaurant zurückgegeben werden“, so die offizielle Meldung auf der Website.

Also: Wer sich den Euro Pfand zurückholen möchte, muss einfach nur den Mehrwegbecher beim nächsten Besuch wieder mitbringen – ganz ohne Stress und so oft, wie man möchte. So tut man nicht nur dem eigenen Geldbeutel etwas Gutes, sondern auch der Umwelt. Win-win also …