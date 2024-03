Michael Wendler: Bittere Absage offiziell! Ticketvertreiber spricht Klartext

Er ist wohl einer der umstrittensten Schlagersänger der jüngeren Vergangenheit: Michael Wendler sorgte in den letzten Jahren immer wieder für Diskussionsstoff. Der Ehemann von Laura Müller stand vor allem aufgrund seiner kruden Aussagen während der Corona-Pandemie in der Kritik.

Aktuell plant Michael Wendler sein großes Comeback. Nachdem er sich vor Jahren in die USA verzogen hat, will er nun mit neuer Musik auf die große Bühne zurück. Doch so ganz gelingt ihm das noch nicht. Der Schlagersänger muss jetzt mit der nächsten Klatsche klarkommen.

Michael Wendler: Nächste Konzertabsage!

Sein angekündigtes Konzert am 4. Mai in der Schweiz fällt ins Wasser. Wie es scheint, wurden alle Tickets für die Veranstaltung storniert. Gegenüber „Schlager.de“ bestätigt der Ticketvertreiber dies nun offiziell. „Der Veranstalter hat das Konzert abgesagt“, heißt es.

Der Veranstalter namens Dancing Pasadena AG, eine Aktiengesellschaft im Schweizer Örtchen Volketswil, rudert nun anscheinend zurück. Und das, obwohl es im Jahr noch so große Ankündigungen rund um Michael Wendler und seinem Comeback gab. Doch daraus wird nun nichts mehr.

Michael Wendler meldet sich ebenfalls

Am Mittwoch (20. März 2024), gegen 18 Uhr, meldete sich der Schlagersänger via Facebook bei seinen Fans. Er schreibt: „Wir haben von einigen Fans in der Schweiz erfahren, dass keine Karten mehr für das Konzert am 4. Mai 2024 verfügbar sind. Wir klären gerade, was da los ist und warum das so ist. Ich melde mich schnellstmöglich, sobald wir komplette Informationen dazu haben. Wir haben bereits den Veranstalter kontaktiert.“

Wie es scheint, sind die Mühen von Michael Wendler umsonst. Denn das Konzert ist von offizieller Seite abgeblasen. Nach Anfrage von „Schlager.de“ meldet sich der Veranstalter (Dancing Pasadena AG) selbst nicht zu Wort.